Chiara Ferragni senza slip alla sfilata? Svelato il "trucchetto" intimo

Tre settimane fa aveva fatto molto scalpore la foto di Chiara Ferragni vestita di tutto punto e pronta per la sfilata parigina di Schiapparelli. Ad incuriosire i suoi fan, e non solo, non era stato l'abito bensì quello che c'era sotto: solo un paio di calze a rete. Era ben evidente che non indossasse slip "tradizionali". Ma come faceva? Non è scomodo? La risposta a queste domande le ha fornite la stessa Ferragni.

Il trucco degli slip invisibili di Chiara Ferragni e non solo

Ferragni su Instagram è molto attiva e spesso i contenuti che pubblica sono scatti "unposted", ovvero che condivide con alcuni giorni o settimane di ritardo rispetto a quando sono stati realizzati. È il caso di un post di poche ore fa dove si mostra in reggiseno, tacchi e calze a rete. La foto risale alla settimana della Fashion week parigina, quando ha indossato il cappotto bianco firmato Schiapparelli. L'occhio è impossibile che non cada lì... E così ecco che si intravede quello che sembra essere un copri-vagina. Svelato il mistero: Chiara Ferragni indossava delle quasi mutande.

Ferragni però non è l'unica che indossa quello che viene chiamato "cerotto copri-vagina" che si attacca all'inguine. È spesso utilizzato da modelle o vip che hanno scelto un abito con spacchi profondi: come ad esempio Bella Hadid a Cannes 2016 o le ballerine del Carnevale di Rio.