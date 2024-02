Chiara Ferragni, le 'nuove' serate in casa senza Fedez: foto

"È un momento doloroso" ha detto Chiara Ferragni ieri alle telecamere di Pomeriggio 5. L'inviato Michel Dessì, che pochi giorni fa aveva già intercettato Fedez, l'ha incontrata sotto il palazzo della sua psicologa. Poche parole, sfuggenti, prima di scomparire dietro al portone. La separazione ormai non è più un segreto - anche se non c'è mai stata nessuna conferma ufficiale da parte loro - e dalle storie Instagram di lei è evidente che del marito in casa non c'è più traccia.

L'imprenditrice digitale continua a pubblicare sui social diversi momenti trascorsi nel lussuoso attico milanese in cui si è da poco trasferita con la famiglia, ma Fedez non si vede. Ci sono i bambini, c'è Paloma - il Golden retriever preso qualche mese fa - gli amici più cari che vanno a trovarla, come la mamma e le sorelle Francesca e Valentina, mentre del rapper nessuna notizia. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stata lei a metterlo alla porta e lui pare sia tornato nell'appartamento in cui viveva prima di conoscerla (e che condivideva con la sua ex fidanzata Giulia Valentina).

Le 'nuove' serate in casa senza Fedez non passano inosservate, soprattutto per i follower, abituati alle loro gag casalinghe. Niente più scherzi, film sul divano, dirette insieme dopo aver messo a letto i figli. Chiara è da sola e le serie tv le guarda in camera, come ieri sera, che si è distratta con "Machos Alfa". Fedez, invece, a parte il lavoro si è chiuso nel silenzio.