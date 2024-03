Lo sfogo di Chiara Ferragni: "Periodo di me***. Sto male, basta fingere"

Chiara Ferragni si toglie la maschera della super donna sempre felice. L'imprenditrice digitale continua a mantenere il massimo riserbo sulla separazione da Fedez, ma ha smesso di fingere che vada tutto bene e questo per lei è un grande passo, ma soprattutto è un grande peso che riesce finalmente a togliersi. Rientrata ieri da New York, ha raccontato queste giornate in un video su Instagram: "Sono stati 5 giorni un po' di up and down, che però mi servivano, insieme a care amiche, soprattutto a Pardis, una delle mie più care amiche che sa sempre starmi vicino quando ho bisogno di lei. Sono tornata a Milano, adesso vado dai cuccioli".

Il pomeriggio lo ha trascorso con i figli al parco, con lei c'era anche la sorella Francesca - che compiva gli anni - e il nipote Edoardo. La sera, a casa, si è riaperta ancora una volta con i follower tra le storie: "Sono andata a prendere i bimbi a scuola e li ho portati al luna park, è una delle cose che mi piace più fare con loro. È stato bellissimo il momento in cui li ho visti. In questi momenti essere genitore ti salva un po' la vita, veramente". Chiara Ferragni ha svelato qualcosa in più sul suo viaggio a New York: "Tutti mi hanno chiesto di questi meeting. È un progetto nuovo, nuovissimo per me. Una cosa che non ho mai fatto prima. Sono andati molto bene, quindi dita incrociate per questo progetto. Tra qualche mese, se va tutto bene, vi dirò in modo ufficiale di che si tratta". Ed è a questo punto che si è lasciata andare a un doloroso sfogo: "In tutta questa me*** di questo periodo spero che ci siano anche cose belle, delle cose nuove per me, per darmi anche nuovi stimoli. Quando dico me*** non parlo solo della cosa pubblica, ma è un periodo veramente doloroso privatamente, di cui cerco di non parlare più di tanto, però è pesante".

Ferragni, in lacrime, ha chiesto supporto e comprensione ai suoi fan: "Capitemi se pubblico meno, se ogni tanto sono nei miei pensieri. Faccio quello che posso e a volte sono più in up, a volte più in down. Penso sia giusto farvi vedere anche questa parte. Non posso farvi vedere tutto, raccontarvi tutto, non mi va neanche di dirvi tutti i motivi per cui sto male - ha spiegato - però penso sia giusto non fingere che tutto vada bene, che io sia felice come una Pasqua e forte. A volte vorrei essere meno forte ed essere solo un po' più serena. Punto". Sempre tra le storie ha aggiunto: "Grazie a chi capisce e c'è sempre e scusate per questi pensieri sparsi. Basta fingere che tutto vada sempre bene".

