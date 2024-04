"Brilli di un'altra luce", tutti pazzi per la nuova Chiara Ferragni single

Sembra proprio che la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez stia facendo bene alla loro immagine, perlomeno è quello che appare dai social dove i due influencer stanno riscontrando un certo consenso che sembrava perso ormai da tempo. Dopo il caso Balocco che ha incrinato sia il rapporto tra l'imprenditrice digitale e suo marito che quello con i suoi fan, sembra essere tornato un po' di sereno nella vita di Chiara Ferragni, o almeno così sembra dai suoi ultimi scatti che la vedono radiosa e intenzionata a tornare presto ai vertici del successo e non solo.

Chiara, infatti, dopo un periodo di silenzio social, è tornata su Instragram mostrandosi con abiti molto audaci e seducenti che sottolineano quanto la 36enne bresciana abbia voglia di tornare a brillare di luce propria oltre che "vendicarsi" dell suo ex Fedez mostrandogli che anche lei è in grado di divertirsi e splendere, anche in un momento difficile come questo.

Così, l'imprenditrice digitale e mamma di Leone e Vittoria, è tornata dall'assenza social prima mostrandosi con un abito dallo spacco vertiginoso indossato a Venezia per l'apertura della Biennale e poi ha sfoggiato un look molto provocante e osé che mette in bella vista gli addominali e il suo décolleté. E i fan di Chiara sembrano aver apprezzato molto questo suo nuovo slancio aggressive.

"Brilli di un'altra luce", le scrive qualcuno sotto il suo ultimo post, "Sei tornata" sono le parole di qualcun altro che sottolinea quanto la versione fashion e provocante di Chiara fosse mancata ai suoi fan. "Sei più bella che mai" le dice, invece, un altro fan e in tantissimi hanno notato un cambio netto di strategia comunicativa.

"Ma hai cambiato social media managaer? Amo questa nuova comunicazione", le hanno scritto in tanti sotto il suo post Instagram.

Beh, sembra proprio che Chiara Ferragni si sia scrollata di dosso il marchio di "truffatrice". Sarà davvero così?