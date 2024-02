Chiara Ferragni, la prima giornata da "mamma single": le foto a Milano

È stata una giornata particolare per Chiara Ferragni. Per la prima volta l'imprenditrice ha risposto pubblicamente alle polemiche scoppiate a dicembre in merito al "caso Balocco", ma soprattutto oggi è stato il primo giorno da vivere dopo la notizia della rottura dal marito Fedez. Da settimane del resto Chiara si mostrava sui social solo ed esclusivamente insieme ai suoi bambini, fatta eccezione per una cena romantica nel giorno di San Valentino, che oggi suona come un estremo - e fallito - tentativo di riprovarci. Ed è proprio dai bambini che sta ripartendo in questo momento delicato.

La prima giornata nella nuova vita di Chiara Ferragni è scivolata via tra passeggiate al parco insieme ai piccoli e pomeriggi all'insegna dei giochi. Questa mattina la della sua intervista sul sito del Corriere, poi un pomeriggio spensierato insieme ai bambini, tra i sorrisi di Vittoria, 2 anni, e i balletti di Leone, 6, davanti alla tv.

Fedez, al contrario, è invece sparito completamente dalla scena pubblica. Il rapper è stato avvistato per l'ultima volta ieri sera alla sfilata di Donatella Versace, stilista che lui stesso ha definito "un'amica che mi è vicina in questo momento". Indiscrezioni vogliono che il cantante abbia preso una casa in affitto, sempre a Milano ovviamente, in modo da restare vicino ai figli. Il benessere dei bambini resta infatti la priorità della ormai ex coppia, che era sposata dal 2018.