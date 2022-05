Chiara Ferragni e i social: "Ci sono contenuti che evito di postare. Il 90% della mia vita è privato"

Chiara Ferragni ha iniziato da ragazzina a comprendere il potenziale dei social network e a fare in modo che la condivisione diventasse il motore di un lavoro che oggi la pone tra le pioniere dell'imprenditoria digitale. Della sua attività, dei suoi esordi, della maturità personale e professionale acquisita nel tempo, la 36enne di Cremona ha parlato in un'intervista al Corriere, ricordando come all'inizio erano in tanti ad attaccarla: "Molte persone più adulte di me mi criticavano. Così sentivo di non meritare quello che mi stava succedendo. Ascoltando chi invece mi seguiva e mi sosteneva mi ripetevo: “Perché mai dovrebbero credere in me?" ha ricordato l'imprenditrice che oggi cerca affrontare sempre con ironia le opinioni negative e le offese.

"Sui social non esiste qualcosa di cui sono certa che non parlerò"

27 milioni di follower seguono su Instagram la vita di Chiara Ferragni che ha reso anche la sfera privata una componente fondamentale del suo lavoro. Cosa sia condivisibile o meno sui social, l'imprenditrice non lo decide mai a priori, lasciando che sia il momento a suscitare il desiderio di renderlo noto. Dei limiti, però, restano: "Certo, ci sono contenuti che evito di postare per rispettare la privacy altrui. Ma non esiste qualcosa di non detto, di cui sono certa che non parlerò. Nella vita, e dunque sui social, è cruciale riconoscere e mostrare anche le proprie debolezze, l’importanza di parlarne, di lavorarci con esperti e psicologi" ha spiegato l'imprenditrice che dice di lavorare per rompere il tabù per cui i social non devono essere solamente la vetrina di una vita perfetta. "Le nuove generazioni, finalmente, sono pronte a condividere la vita vera, con le sue luci e le sue ombre. Detto questo, ciò che sottolineo sempre è che, per quanto online sia più attiva della media, il 90% della mia vita non è condivisa sui social" ha precisato ancora.

Un’idea che non ha ancora realizzato? "Vorrei concentrarmi di più sull’empowerment delle donne, sui temi dell’imprenditoria femminile non soltanto facendo da esempio ma aiutando concretamente altre donne" ha spiegato: "Di nuovi progetti imprenditoriali ne ho diversi, ma sono ancora top secret".