Chiara Ferragni, chi sei quando nessuno ti vede?

Chiara Ferragni e Leone

C'è un passaggio (che vuole essere particolarmente simbolico) nella serie tv The Ferragnez, in cui un amico di Chiara Ferragni sostiene di ammirarla perché "sa distinguere tra pubblico e privato" ovvero "dopo aver pubblicato un post, sa quando è il caso di mettere da parte il telefono e cominciare a godersi chi ha intorno". Un equilibrio invidiabile, se fosse vero, perché sarebbe quello a cui tutti, in fondo, dovremmo ambire: un equilibrio che argina in qualche modo la nostro FOMO - Fear of missing out, ovvero la nostra fobia di assentarci dai social (emblematici i meme "Se non lo posti non ci sei mai stato", vero e proprio claim dei Millennials) e la nostra urgenza di pubblicare per esistere ("posto dunque sono"). Peccato che poi, l'altra mattina, Chiara ha pubblicato un video che ha sollevato numerose perplessità, un video che l'imprenditrice si è preoccupata di andare a tagliuzzare dal girato delle telecamere di sicurezza della sua casa milanese ed in cui viene immortalata in un momento profondamente intimo insieme al figlio Leone: lei dice al bambino di essere fiera di lui, e lui, ovviamente non sapendo di essere ripreso, risponde con enorme spontaneità e dolcezza che è lo stesso da parte sua, che la sua mamma "è un fiore"; ne consegue che la clip viene così post-prodotta, sottotitolata e postata su Instagram.

E insomma, a guardare oggi questo filmato - che si è attirato le ormai blasonate critiche per sovraesposizione di minore sotto la regia di un monumentale Truman Show - si immagina tutta l'umana complessità di una vita vissuta col retropensiero di doverla rendere non solo vita ma anche professione. Una claustrofobia virtuale, insomma, tutt'altro che invidiabile.

L'ondata di indignazione per il video registrato dalle telecamere di sorveglianza

È vero, in quelle immagini, sebbene siano state tanto polemizzate, in fondo non c'è niente di diverso rispetto a ciò che avviene di solito nella famiglia Ferragnez: la loro vita, dicevamo qui, è ormai una sit-com, una sit-com che va intrecciandosi alla promozione delle attività economiche dell'ex fashion blogger e del marito Fedez. E, lo sappiamo, l'intreccio tra privato e professionale è funzionale alla promozione di qualsiasi personaggio dello spettacolo, dai tempi in cui gli uffici stampa montavano ad arte rivalità tra le celebrità negli anni Sessanta fino alle finte paparazzate dei settimanali nonché all'invenzione di matrimoni fake capaci di riportare in auge personalità dimenticate (si ricordi Pamela Prati). Ma, per ragioni più simboliche che sostanziali, per ragioni più legate alla percezione della cosa che al contenuto vero e proprio, la pubblicazione del siparietto avvenuto nella cameretta di Leone, nato per restare tale e non per diventare un contenuto social, è apparso al pubblico come la violazione di uno spazio ancora più intimo, capace di generare una forte ondata di indignazione. È apparso, a mio parere, come la violazione di quel cono d'ombra dovuto alle influencer, a mo' di tutela rispetto ad una vita inevitabilmente distopica (ci si perdoni l'uso di un termine così abusato di questi tempi, ndr,) e che però diventa evidentemente e profondamente borderline quando postare non è più un meccanismo legato al personale narcisismo, bensì a questioni professionali.

Che i contenuti che i Ferragnez condividono dei figli sono quelli che generano in assoluto maggior engagement, ovvero maggior coinvolgimento di pubblico (ovvero maggior ritorno mediatico, dunque professionale), infatti, lo abbiamo già spiegato sempre qui. Che forse stiamo esagerando nelle nostre riflessioni, perché non c'è niente di male nel condividere un momento particolarmente gratificante accanto al proprio bambino, è possibile. Ma fa effetto constatare come lo smartphone, e con esso le dinamiche dei social network, entrino - simbolicamente, ripetiamo - questa volta addirittura dentro alle telecamere di sorveglianza di un appartamento. Telecamere che per definizione sorvegliano e tutelano la vulnerabilità di chi abita una casa e che in questo caso, invece, vengono utilizzate per rendere le persone improvvisamente vulnerabili, perché esposte. Dal "piano americano" del cinema, si passa insomma al "piano caserma" dei Ferragnez: l'effetto è quello di una casa con cimici sui generis sotto ai tavoli, capace di diventare acquario di potenziali contenuti da postare. Casa che osserva e che può chissà, magari anche condizionare inconsciamente i comportamenti.

La questione sulla tutela dei minori

Chi sicuramente non è condizionato nei suoi comportamenti, invece, è Leone, per il semplice fatto che questa volta non sapeva di essere ripreso. E, benché le accuse del mancato consenso di minore non stanno in piedi - perché allora dovrebbero esistere non solo in questo caso, ma ogniqualvolta viene postato un video di Vittoria, che ad un anno difficilmente può decidere di firmare una liberatoria d'immagine - la pubblicazione di un momento così intimo, tenero, commovente ha turbato più del solito il pubblico. Questo perché, sempre a livello di percezione, un conto è registrare il bambino dopo avergli messo un telefono in faccia, altro è riprenderlo in segreto. A quanti si sono preoccupati di protestare in difesa di Leone, però, diciamo che il concetto di fondo non cambia: il consenso è un concetto troppo sfumato se riguarda l'infanzia e, soprattutto, alla sovraesposizione dei bambini ha già risposto Fedez in maniera definitiva anni fa, quando disse che preferiva mostrarli lui per primo, in modo da anticipare la corsa dei media nel farlo. Inoltre, sul cosiddetto "sharenting", ovvero l'attività da parte dei genitori ("parenting") di postare sui social foto della prole ("share"), abbiamo approfondito qui il tema, ma solo studi futuri sul tema potranno raccontarci le conseguenze reali della questione, sia essa ad opera di Fedez o di tutti noi.

La "rottura della quarta parete" è social

Insomma, Ferragni nel condividere un video tratto dalle telecamere di sorveglianza della sua stessa casa non ha fatto niente di diverso dal solito nella sostanza, ma lo ha fatto nella forma. È, infatti, proprio la questione del (mancato) "telefono in faccia" infatti ad essere centrale, perché ha rappresentato un po' una "rottura della quarta parete", inaspettata o forse solo più violenta del solito per i follower.

La diciamo meglio. In teatro per "rottura della quarta parete" si intende un momento in cui gli attori si mostrano consapevoli di essere ripresi; nel caso dei Ferragni, invece, lei e il marito sono sempre ben consapevoli di essere ripresi, ma lasciano intendere spontaneità; dunque, se dobbiamo pensare ad una rottura, la pensiamo al contrario. La diciamo ancora meglio: nel momento in cui smettono di lasciar intendere spontaneità, ma "confezionano", letteralmente, artificialmente e a posteriori un momento spontaneo - come quello di Leone - Chiara e il marito mostrano (o forse ammettono?) più palesemente del solito, la propria linea editoriale, l'esigenza di assecondare i social network con la propria quotidianità. E il pubblico, di riflesso, che è abituato ad essere assuefatto all'idea di "reality show" e non di "post-produzione", si indigna.

Del resto non si contano i parallelismi proposti dagli utenti sui social, dagli haters in particolare, tra la vita di Leone Maria Ferragni e quella di Jim Carrey nel Truman Show. Parallelismi in cui ci si domanda chi è Chiara Ferragni quando nessuno la vede, se esiste una Chiara Ferragni riparata dalla fotocamera. E, soprattutto chi siamo noi, quando nessuno ci guarda. Sempre che ci interessa davvero essere ancora qualcosa di diverso rispetto a ciò che mostriamo nel feed.