Chiara Ferragni, arrivano nuovi manager per le sue società: le mosse dell'imprenditrice

Chiara Ferragni ha rivelato, con alcune storie Instagram, di avere nuova energia e soprattutto nuova linfa vitale merito anche del sostegno di tutti i follower che le sono rimasti vicini. Ma forse a giocare un ruolo particolarmente importante è stato il riassetto delle sue aziende. Secondo quanto riporta Il Messaggero sarebbe in atto una "revisione manageriale" e anche "un'immissione di capitale fresco per circa 5-6 milioni di euro allo scopo di riequilibrare i conti in Fenice srl".

La prima, concreta, azione è stata quella di dare piene deleghe a sua madre, Marina Di Guardo, in Sisterhood, la holding personale di Chiara Ferragni. Di Guardo avrebbe le deleghe per "assunzioni e licenziamenti di personale, sottoscrizione e revoca dei contratti di qualsiasi tipo, apertura e chiusura di conto correnti e fidi, operazioni bancarie, rappresentanza della società in giudizio e presso una serie di enti pubblici". Poi Alchimia, "il primo azionista della srl con il 40%, facente capo a Paolo Barletta, ha distaccato un proprio manager - Lorenzo Castelli - con competenze commerciali".

Nuovi manager per risollevare le sorti delle sue aziende

Castelli, riporta il quotidiano, si sarebbe aggiunto ad Alessandro Marina, un consulente molto conosciuto nel mondo della moda a Milano, che avrebbe il compito di "riallacciare i rapporti commerciali indeboliti dal caso Balocco, dalle uova di Pasqua e non solo".

"Castelli sarebbe arrivato in Fenice dopo Marina" e questo è significativo perché potrebbe essere visto come una sorta di commissario super partes essendo Alchimia la società sulla quale Sisterhood, "la scatola della Ferragni, ha il 32% e il restante 27,5% è di Pasquale Morgese, imprenditore pugliese con cui l’influencer ha un sodalizio in Chiara Ferragni Shoes, entrato qualche anno fa nella compagine, al posto dell’ex socio storico Pasquale Pozzoli".

Le aziende di Chiara per risollevarsi dallo scandalo Balocco, che ha colpito particolarmente Fenice e Tbs Crew, hanno bisogno di un riassetto al cui centro c'è proprio Alchimia e, secondo quanto aveva anticipato Barletta mesi fa, sarebbe in ballo un negoziato tra "Avm Gestione di Giovanna Dossena per un’alleanza strategica nella stessa Alchimia e in Fenice". Le trattative sono ancora in corso e non si chiuderanno prima dell'approvazione del bilancio 2023 di Fenice "che potrebbe comportare la necessità di nuovo capitale".