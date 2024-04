Chiara Ferragni è di nuovo sparita: le indiscrezioni "sta malissimo, va dalla psicologa"

Chiara Ferragni si è di nuovo chiusa nel silenzio social. Da quando è tornata dal viaggio con i figli da Dubai non ha più pubblicato né una storia né un post, anche sul suo profilo Telegram tutto tace. Una mossa molto strana visto che nell'ultimo mese aveva iniziato a postare con frequenza anche per cercare di tornare alla normalità pre scandalo del pandoro, nonostante, ovviamente la crisi matrimoniale.

Leone e Vittoria adesso sono a Miami con il padre e per molti Chiara non starebbe pubblicando contenuti proprio per l'assenza dei suoi figli. Figli che sarebbero "usati" per distogliere l'attenzione dai suoi problemi giudiziari, ipotesi questa che sarebbe legata alla decisione di non mostrare più i volti dei bimbi (richiesta che, sempre parlando al condizionale, sarebbe stata richiesta da Fedez). Molti comunque si stanno domandando dove sia davvero Ferragni anche perché la loro canina, Paloma, è stata affidata a Riccardo Nicoletti, marito di Francesca Ferragni.

Secondo l'Investigatore social, questo il nome d'arte di Alessandro Rosica, Ferragni starebbe affrontando un periodo psicologicamente molto duro e dopo il viaggio starebbe "malissimo" per questo motivo si sarebbe "chiusa a riccio e passa le giornate dalla psicologa". Rosica afferma di aver ricevuto queste informazioni da fonti vicine al palazzo dove c'è il superattico di Ferragni a CityLife. E intanto dal rapper è arrivato un messaggio di chiusura definitiva.