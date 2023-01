Chiara Ferragni, l'annuncio inaspettato: "Mi allontano un po' dai social" e spiega il perché

Chiara Ferragni si prende una piccola pausa dai social. Se vedrete il vostro feed Instagram meno intasato dalle numerosissime stories e post dell'imprenditrice digitale non preoccupatevi, è tutto nella norma. La Ferragni, infatti, ha voluto preparare i suoi fan con un video dove ha spiegato che si allontanerà un po' dai social pubblicando, quindi, molto meno rispetto a quanto non faccia oggi. Il motivo? Lo spiega lei stessa raccontando di essere particolarmente impegnata in questo mese con nuovi progetti tra cui, il più ambizioso, la conduzione di Sanremo 2023 insieme ad Amadeus. Chiara, infatti, per evitare che i suoi followers potessero restarci male vedendola sparire dalle piattaforme che l'hanno resa famosa in tutto il mondo, ha deciso di mettere le mani avanti e annunciare il suo momentaneo stop dai social.

"Ciao guys - ha esordito l'influencer per poi aggiungere -. Scusate ma questi giorni saranno incasinatissimi perché stiamo lavorando a mille progetti, tra cui anche Sanremo, aiuto, quindi magari sarò un pochino meno su Instagram, cerco di tenervi aggiornati però sarà un mese super intenso e non vedo l'ora".

Poi Chiara ci ha tenuto a ringraziare i suoi fan, sempre di supporto per lei e la sua famiglia, anche nei momenti di sconforto e preoccupazione e ha dedicato loro una bellissima dichiarazione d'amore.

"Comunque vi amo - ha detto Chiara rivolgendosi direttamente ai suoi followers -. Sono gasata, speriamo di avere questo mood anche per Sanremo ed è bello essere tornati a lavoro, essere tornati in ufficio e riprendere in mano tutto. E vi voglio bene e grazie di seguirmi sempre e di supportarmi e per tutto l'amore che mi fate sentire sempre".