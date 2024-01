Chiara Ferragni ricompare nelle storie di Fedez: tensioni appianate?

Dopo il video di Capodanno - in cui si vedevano festeggiare nella nuova casa di Milano con i figli e pochi amici intimi - Fedez e Chiara Ferragni non si sono più mostrati insieme sui social, dando adito a chi parlava di forti tensioni tra i due per il pandoro gate. È stato detto che il rapper era stizzito con la moglie perché all'oscuro di tutto e che voleva licenziare il suo manager - ritenuto responsabile per quanto accaduto - poi invece che era l'imprenditrice ad avercela con lui per le imbarazzanti sparate social. Fatto sta che, in effetti, per settimane i due non si sono più fatti vedere insieme.

Nelle storie Instagram di Fedez solo i figli e il cane Paloma, idem in quelle di Chiara Ferragni, che lo scorso weekend lo ha trascorso sulla neve con Leone, Vittoria, la mamma Marina e sua sorella Valentina. Del rapper, anche lì, nessuna traccia.

Evidentemente stanco dei rumors, il marito di Chiara Ferragni è intervenuto ieri sui social smentendo personalmente le voci di crisi. "Mamma mia quante stronz*te che scrivete" ha commentato sotto al post di uno dei giornali che riportavano l'indiscrezione, senza troppi giri di parole. Qualche ora dopo, tra le sue storie Instagram, ricompare la moglie. Nella foto pubblicata da Fedez, l'influencer è sul divano della camera dei giochi dei bimbi, accanto alla piccola Vittoria, serena. Sulla parete un led a forma di cuore in cui sono ritratti tutti e quattro insieme. Insomma, in casa Ferragnez l'unica crisi sembra essere quella per la pipì sul pavimento di Paloma.