L'attacco a Chiara e Fedez: "È tutto studiato per far dimenticare le truffe". Lei risponde

Chiara Ferragni e Fedez hanno ufficializzato la loro separazione ormai da qualche mese, ma i video di lui insieme a un'altra donna hanno comunque scosso Chiara e non solo. Sui social si è creato un vero e proprio moto contro il rapper e a favore dell'imprenditrice. Su questo fatto Ferragni ha un po' giocato, stuzzicando da una parte l'ex marito e dall'altra i suoi fan con post provocatori o comunque equivoci che hanno inevitabilmente spostato l'attenzione dalle questioni di cronaca, l'indagine per rissa (per lui) e quella di truffa (per lei). Per questi motivi alcuni hanno avanzato l'ipotesi che si potesse trattare di una strategia messa in piedi per distogliere dalle 'questioni serie'.

Qualcuno lo ha anche scritto sotto a uno degli ultimi TikTok di Ferragni, un video particolarmente significativo nel quale lei si commuove vedendo le storie d'amore degli altri. "Forse non avete compreso che questo è tutto studiato per salvare Chiara e far dimenticare le truffe, torneranno insieme, caproni", ha scritto un utente nei commenti. E Chiara ha deciso di replicare: "Direi di no". Tre parole che lasciano intendere quanto lei stia soffrendo e che non si sarebbe mai aspettata di vedere Fedez tra le braccia di un'altra dopo così poco tempo. Se poi la sua risposta rispecchi il vero non è possibile saperlo, di certo però c'è solo che effettivamente l'attenzione mediatica si è spostata sulla cronaca rosa.