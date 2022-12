Chiara Ferragni, il viaggio a Parigi è extra lusso, il video della suite con vista Tour Eiffel

Chiara Ferragni è volata a Parigi. L'imprenditrice digitale, infatti, ha appena raggiunto la città dell'amore (e della moda) come ci aveva preannunciato questa mattina con una storia Instagram che la vedeva con i bagagli pronti e una scritta inequivocabile, "Off to Paris". E quale posto migliore per alloggiare per una fuga parigina di un giorno se non un hotel a 5 stelle? La Ferragni, che Parigi, ormai, la conosce come le sue tasche dopo aver partecipato più e più volte alla settimana della moda, ha scelto di andare sul sicuro e scegliere una suite extra lusso nel suo hotel parigino preferito. Quale? Le Meurice Hotel in Rue de Rivoli.

Così, con un maglioncino a collo alto, un cappotto beige con cappello di lana abbinato e il suo solito sorriso accennato Ferragni-style, Chiara è arrivata nella capitale francese e ha subito mostrato ai suoi followers la stanza dove dormirà questa notte. Una stanza qualunque? Ovviamente no, un vero e proprio mini appartamento di lusso con tanto di albero di Natale, regalini per i suoi bimbi Leone e Vittoria, champagne e dolci tipici di benvenuto, una cabina armadio, un bagno super accessoriato e, ciliegina sulla torta, una vista pazzesca su tutta Parigi e sul suo simbolo più iconico, la Tour Eiffel.

Un piccolo angolo di paradiso che accoglierà Chiara per una notte nel suo viaggio di lavoro nella città francese e un modo, per l'influencer, per continuare a far parlare di sé e mostrare nuovi outfit alla moda pronti per essere copiati da tutti.

"Adoro questo posto, sono sempre così carini con me", sono le parole di Chiara che, emozionata, mostra ai suoi fan la stanza dell'hotel a 5 stelle. Cos'altro farà durante la sua permanenza a Parigi? Basta restare collegati al suo profilo Instagram per scoprirlo.