Chiara Ferragni seduce con il tatto look

Chiara Ferragni è indubbiamente la regina della moda internazionale. L’imprenditrice digitale sorprende sempre con i suoi look attuali e audaci, che anticipano mode e tendenze. Da ultimo la regina delle influencer ha stupito con un outfit molto particolare.

Il tattoo look

La moglie di Fedez oggi ha postato un carosello di scatti, che ha titolato, “Highlights of the past days”. Ad attirare subito l’attenzione è stato il primo scatto, e soprattutto l’ensemble sfoggiato da Chiara. La Ferragni indossa degli originali pantaloni trasparenti che creano sulle pelle l’effetto di un tatuaggio. Del resto sia l’imprenditrice che il marito Fedez sono fan dell’arte indelebile su pelle, avendo sul loro corpo numerosi tattoo.

Questi particolari pants lasciano parte della pelle nuda, creando un particolare effetto vedo non vedo molto seducente. La cremonese per la parte superiore del look ha optato per reggiseno nero con stelline e un coprispalle in tinta. A completare l’outfit una collana a forma di croce tempestata di diamanti, grandi orecchini a cerchio e dei maxi occhiali scuri del brand Chiara Ferragni.

Non manca un accessorio vezzoso, un guanto in velluto su cui l’influencer ha aggiunto un anello in diamanti. Non è chiaro per quale occasione la 34enne abbia sfoggiato questo particolare ensamble, né è possibile conoscere il nome dello stilista degli innovativi pantaloni. Quel che è certo è che ogni volta la Ferragni riesce sempre a stupire e far parlare con il suo rivoluzionario senso dello stile.

Il commento dei followers

Non sono rimasti in silenzio nemmeno i suoi followers. Spesso i commentatori dei social inveiscono contro la donna donna, che, in quanto mamma a loro dire, dovrebbe optare per degli outfit più castigati. “Che è bella non c'è alcun dubbio ....sicuramente se continua sulla linea della nudita ci perde ...la classe é un altra cosa.”, scrive un utente di Instagram. Gli fa eco un altro commentatore social: “Vorrei capire il senso della nudità ad oltranza”. In tanti si dicono preoccupati degli effetti di questi look sui più giovani, che seguono numerosissimi i Ferragnez: “Ammiro la tua imprenditorialità, ma davvero le ragazze (che se lo possono permettere) dovrebbero vestire in questo modo? Pur con il massimo rispetto delle idee e della libertà altrui, mi pare sconvolgente. Se hai un minuto da perdere, per favore, cerca di spiegarmi ciò che fatico a capire. Mamma e nonna Meri”. Si trova d’accordo un altro follower della manager: “Poveri adolescenti che vedono questo. Social peggio di mammaRai o le tv di Silvio!”

Ma Chiara non ci sta, e nonostante le tante critiche e insulti gratuiti ricevuti per tutta risposta continua stuzzicare gli haters mostrandosi più sexy e provocante che mai.