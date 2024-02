Ferragni e Tomaso Trussardi? Parla lo staff di lei: "Si sono incontrati, ma..."

Da anni circolano voci in merito a una relazione tra Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi. Pettegolezzi che si sono rinverditi nei giorni scorsi, quando l'imprenditrice è finita al centro dell'attenzione mediatica per via della crisi col marito Fedez. Oggi a commentare le indiscrezioni circa un rapporto tra Chiara e Tomaso ci pensa lo stesso staff dell'influencer, che fa sapere: "Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa". Una smentita bella e buona che vuole rimandare al mittente i numerosi retroscena raccontati da giornalisti milanesi.

Chiara e Tomaso: che cosa si dice del loro rapporto (da due anni)

Era stato il giornalista Davide Maggio nei giorni scorsi a riaccendere la curiosità in merito a una storia tra Chiara e Tomaso. Ospite di Pomeriggio 5, lo show di Myrta Merlino, l'autore aveva invitato i più curiosi a indagare in merito alle passioni comuni tra i due: gli animali, in particolare. Dichiarazioni che erano risultate credibili, sopratutto se si pensa che già due anni fa un altro giornalista, ovvero il sempre informatissimo Alberto Dandolo, aveva parlato di una amicizia speciale tra l'influencer e l'erede della nota casa di moda. In particolare Dandolo parlò di un legame affettuoso a ridosso della separazione di lui dall'ex moglie Michelle Hunziker, ovvero a gennaio 2022. Poi i pettegolezzi si fermarono lì. E le vite di entrambi proseguirono su strade separate.

Tra Chiara e Tomaso ci sarebbe stato un incontro esclusivamente professionale e persino fortuito, neanche organizzato. Ma allora perché le voci sul loro legame si sono fatte sempre più insistenti? Se Ferragni ha dato la sua versione dei fatti, Trussardi al momento preferisce non commentare la vicenda, tenendo la sua vita privata al riparo dai riflettori, come è solito fare da quando ha detto addio a Michelle. Al momento Tomaso è ufficialmente un papà single: le figlie, Celeste e Sole, avute proprio dalla conduttrice svizzera, hanno oggi 8 e 9 anni. Chiara anche sta ripartendo dai figli, dopo la crisi con Fedez: Vittoria e Leone, di 2 e 6 anni.