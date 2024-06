Ferragni e Tony Effe a cena insieme. Con loro gli amici di lei (che Fedez "non digeriva"): le foto

C'è davvero del tenero tra Chiara Ferragni e Tony Effe? Al momento non è chiaro. Ciò che invece è certo è che i due si stanno frequentando. Uno smacco, una ripicca verso Fedez? In questi giorni in molti se lo stanno chiedendo perché tra il rapper romano e l'ex marito di Ferragni non scorre buon sangue.

L'ultimo screzio tra i due è riconducibile alla proposta di collaborazione che Fedez avrebbe avanzato al fondatore della Dark Polo Gang senza però trovare disponibilità dall'altra parte. Questo avrebbe suscitato delle tensioni che si sono poi trasformate in frecciate social e non solo. Ecco che poi Chiara ha iniziato a condividere storie con le canzoni del 'rivale' dell'ex, poi una foto in cui indossava la maglietta - oppure una uguale - di Tony Effe. Un mix di indizi che hanno iniziato a far sospettare che forse qualcosa tra i due davvero ci sia.

Il settimanale Chi è riuscito a paparazzare Nicolò Rapisarda, nome all'anagrafe di Tony Effe, insieme a Chiara e agli amici di lei. Chiara indossava un paio di stivali bianchi a completare un look total denim; lui una maglietta a mezze maniche e un paio di jeans. Chissà se si trattava di una semplice uscita in amicizia...

A rendere particolarmente interessante il servizio del magazine sono gli ospiti con i quali di due sono usciti: tutta la cerchia di amici di Chiara che Fedez "non digeriva". Il gruppo, visto anche come un cerchio magico contro cui Federico Lucia si è spesso scagliato, comprende - oltre che Valentina Ferragni e la madre Marina Di Guardo che però non erano presenti la sera dell'uscita - anche Gilda Ambrosio, Chiara Biasi, Giorgia Tordini, Vincenzo Sabatino e il marito Domenico Iovine. Tutti amici fraterni dell'imprenditrice.

Fedez e Garance Authie

Non si tratta, invece, di una semplice amicizia il rapporto che si è creato tra Fedez e Garance Authie. Lui, tra le altre cose, l'ha anche portata da Carlo Cracco, il ristorante milanese dove da anni cenava in compagnia di Chiara Ferragni. Lì i due avevano festeggiato San Valentino solo pochi mesi fa. Immagini che parlano chiaro in questo caso.