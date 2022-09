Chiara Ferragni hot: il micro top di pizzo sfoggiato in crociera lascia intravedere il seno

Chiara Ferragni ama i micro top, già da prima dell'estate l'influencer e imprenditrice digitale aveva iniziato a sfoggiarli e anche adesso che il periodo estivo sta finendo non può farne a meno. Ieri sera infatti Ferragni ha deciso di indossare un top in pizzo abbinato a dei guanti, a completare il look un paio di pantaloni neri.

"First night on the cruise", ha scritto Chiara a corredo del post e infatti alle sue spalle era ben visibile il mare. Come ha spiegato la stessa Chiara questo della crociera è un "team buildinig trip", ovvero un viaggio con il suo gruppo di lavoro, e hanno scelto di trascorrere alcuni giorni in crociera ospiti di una nota azieda del settore. Tra le attività in programma per creare maggiore legame ad esempio una serata Taboo, cene insieme, ma non possono mancare i momenti da fashion addicted, come dimostrano le foto pubblicate su Instagram.