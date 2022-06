Chiara Ferragni va al ristorante in "micro-top": il reggiseno non è più di moda

Aveva già fatto parlare per quel pranzo a Portofino con un micro-top in forma di foglie di fico (particolarmente apprezzato anche dalla cantante Elodie) ed ora Chiara Ferragni sfoggia un nuovo outfit destinato a far parlare. Trattasi di un altro mini-top indossato durante il compleanno di una amica, questa volta realizzato interamente all'uncinetto e di certo meno "estremo" dell'altro. Il concetto però è sempre quello: la lotta contro i tabù sui capezzoli femminili e in favore dello slogan femminista #FreeTheNipple (ovvero: Libera il capezzolo).

Ed ecco allora Chiara arrivare vicino Piazza Brera, a Milano, per festeggiare il compleanno di una amica in un locale all'aria aperta. Tutti gli occhi sono su di lei: indosso, l'imprenditrice digitale ha un completo in due pezzi con mini gonna e mini top (brandizzato dal suo stesso marchio). La decorazione ricorda le lavorazioni all'ucinetto delle nostre nonne. I colori richiamano l'estate, finalmente in arrivo. Oltre duecentomila i like collezionati dal post. Il look di Ferragni conferma ancora una volta che il top (specie se ridotto all'osso delle sue dimensioni) sarà il must della stagione estiva, sia per gli uomini (come raccontano gli oufit di Mahmood e Damiano dei Maneskin) che per le donne.