Chiara Ferragni infiamma i social: dal micro-slip al topless, il look è sempre più sexy

Proseguono le vacanze estive di Chiara Ferragni che da qualche giorno soggiorna a Ibiza con il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria. I social continuano ad essere finestre virtuali sulla quotidianità della coppia che condivide le giornate all'insegna del relax con i milioni di follower sintonizzati sui loro profili Instagram. E proprio la piattaforma più amata dai Ferragnez si arricchisce giorno dopo giorno con le foto dei look super sexy dell'imprenditrice che continua a sfoggiare un fisico da urlo con micro-slip e mini-top che, a un certo punto, hanno ceduto il posto al più naturale dei topless.

"Tettine" è l'ironica e diretta didascalia della foto che mostra Chiara in topless e Fedez a bordo di uno yacht: due stelline coprono i seni dell'imprenditrice, mostrati attraverso audaci trasparenze anche con l'abito nero scelto per la serata di Ferragosto. Innumerevoli i commenti alla rassegna, commentata da chi apprezza e chi invece è meno d'accordo con tanta ostentazione, al centro di un dibattito che, trattandosi dei Ferragnez, non può che restare acceso.

La casa a Ibiza di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo la vacanza a Ibiza in una villa a dir poco extra lusso. Un appartamento da sogno, che rispetta i canoni del design più rilassante: le pareti e l'arredamento si giocano tutti sui toni del bianco e del legno, con elegantissimi mobili in vetro. Poi una enorme vetrata che dà sul giardino. La villa, infatti, è completamente immersa nel verde dell'isola spagnola, al riparo da riflettori dei paparazzi (ma non dagli smartphone della stessa coppia, che immortalano tutto). Di fronte ad un altisonante portico su colonne bianche si apre un cortile asfaltato in cui, al centro, campeggia una grande piscina. Ma la vera ciliegina sulla torta è il proiettore allestito poco più in là, di fronte al quale è organizzata una postazione relax con enormi divani e innumerevoli cuscini, su cui la coppia si gode le serate all'insegna della spensieratezza passando in rassegna i film più amati.