Chiara Ferragni (ancora) senza veli. Il seno nudo è coperto solo dai lunghissimi capelli

Chiara Ferragni provoca ancora con i suoi scatti con seno in vista. Quella di mostrare, a tutti i costi, il proprio decolletée sembra essere la nuova moda Ferragni che, quasi tutti i giorni, sceglie outift super osé che lasciano sempre intravedere il seno o parte di esso. Se l'ultima volta l'avevamo vista in crociera con un microtop in pizzo super sexy, questa volta la mamma di Leone e Vittoria decide di mostrarsi come mamma l'ha fatta mettendo in primo piano il suo seno nudo coperto solo dai lunghissimi capelli biondi. Un po' Lady Godiva, un po' dea contemporanea, la Ferragni si mostra senza veli lo fa in occasione della Milano Fashion Week a cui sta partecipando tutti i giorni con look sempre diversi e sempre molto provocanti. E, così, quella che sembrava essere una tutina in pelle super sexy color porpora, diventa, tolto l'attillatissimo top a maniche lunge, un outfit ancora più osé in un look che era già super sensuale di suo.

E, con un piatto di club sandwich in mano, i capelli biondo platino sempre più lunghi e un sorriso accennato, la moglie di Fedez trova ancora una volta il modo di far parlare di sé. "Che sogno, bellissima, troppo bella" sono solo alcuni dei commenti alla carrellata di immagini pubblicata da Chiara Ferragni che, con i suoi beauty look e i suoi fit check è, ancora una volta, amatissima da tutti, uomini e donne.