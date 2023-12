Chiara Ferragni torna sui social: spunta il like al post di papà Marco

Dopo il video di scuse che riferiva dell'ormai arcinoto "errore di comunicazione" commesso nella vicenda dei pandori Balocco, Chiara Ferragni si è trincerata nel più totale silenzio. Poche le parole catturate dai cronisti durante la sua prima uscita al parco con madre e figli seguente all'annuncio della multa milionaria, ma poi nulla più: a differenza del marito Fedez che ha ripreso a mostrare la quotidianità dei loro bambini, da parte sua in questi giorni non è arrivato nemmeno un segno della vita social che tanto ha contribuito a rinvigorire la sua carriera da influencer prima e imprenditrice digitale poi.

Ora però, piano piano, ecco che tornano flebili segnali di presenza. Come quel suo like comparso sotto al post del padre Marco Ferragni, autore di una dedica per la figlia Valentina che oggi festeggia 31 anni. "Buon compleanno piccola Vale" ha scritto l'uomo a corredo di due foto che lo mostrano insieme all'ultimogenita in una foto recente e in una del passato. E tra gli oltre 4mila like arrivati in poco tempo, ecco spuntare anche il nome di Chiara, evidentemente partecipe all'affetto per la sorella espresso dal suo papà. Sorella che, poco dopo la deflagrazione del caso che la vede tutt'ora al centro delle polemiche, ha voluto scriverle pubblicamente un messaggio di sostegno: "Un errore di comunicazione non fa di te la persona orrenda che hanno descritto in questi giorni", le parole affidate a una storia Instagram, "purtroppo le persone non si ricordano mai del bene che si fa, ma solo degli errori. Siamo tutti umani e tutti purtroppo delle volte sbagliamo, ma chiedere scusa e rimediare è quello che è doveroso fare. Le persone che ti hanno conosciuto sanno della persona che sei". Un attestato di vicinanza a cui oggi Chiara sembra aver voluto ricambiare con un gesto piccolo, ma significativo.

Chiara Ferragni pronta a collaborare con i magistrati

Intanto sull'affaire Balocco la procura di Milano ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati e nelle scorse ore la finanza ha iniziato ad acquisire i documenti raccolti dall'Antitrust. Altro fascicolo è stato aperto a Cuneo, dove ha sede l'azienda dolciaria, e a Prato, dopo l'esposto presentato dal Codacons in 104 procure, che potrebbe portare ad altrettante indagini, anche se poi verosimilmente sarà una la procura a procedere. Dal canto suo, Chiara Ferragni sarebbe pronta a collaborare con qualunque procura d'Italia in attesa di "chiarezza" su chi siano i magistrati competenti a indagare e con cui interloquire. La sua posizione filtra dagli avvocati dello studio legale Bana di Milano che assistono la stessa Ferragni e che tendono comunque a escludere l'esistenza di possibili reati dicendosi tranquilli e pronti a fornire chiarimenti agli inquirenti, tanto da stigmatizzare il "gioco al massacro" sulla propria assistita.