"L'hai truccata per farla sembrare una poveraccia", il truccatore di Chiara Ferragni rompe il silenzio

Chiara Ferragni, nonostante il suo silenzio social, continua a essere al centro di un grosso polverone mediatico che sta minando il suo dominio costruito con tanta cura in questi ultimi anni. Sarà forse la sua fine dopo lo scandalo del pandoro Balocco che ha portato l'Antitrust a sanzionare Ferragni e l'azienda dolciaria per pratiche pubblicitarie scorrette? Chissà, però una cosa è certa, l'opinione popolare sull'imprenditrice digitale è decisamente cambiata in questi giorni trasformandosi da cieca adorazione a critica ferocissima. E se gli haters di Chiara ci sono sempre stati, ora se ne sono aggiunti molti altri, i cosiddetti fan delusi dalla loro beniamina che stanno riempiendo le sezioni commenti dei social dell'influencer con accuse e critiche anche piuttosto pesanti, soprattutto dopo quel video di pentimento che la moglie di Fedez ha pubblicato sui social per ammettere le sue colpe.

Questo video, ormai popolarissimo e scandagliato da tutti, sta continuando a far parlare di sé da giorni. E se finora si era parlato solo delle parole di Chiara, di quella tuta grigia indossata dall'influencer - e già sold out - e di quelle lacrime a cui non ha creduto nessuno, oggi si parla anche del suo trucco. Qualcuno, infatti, ha lanciato una frecciatina provocatoria sui social direttamente al truccatore di Chiara Ferragni, Manuel Mameli, chiedendogli se fosse stato lui a farle quel trucco da "poveraccia".

"Ma il trucco per farla sembrare poraccia quanto noi glielo hai fatto tu?", ha scritto l'utente a Mameli e lui non ha atteso un attimo prima di rispondere a tono. Manuel Mameli, infatti, è stato l'unico del team Ferragni a rompere il silenzio social dopo questi giorni di totale assenza di Chiara e Fedez da qualsiasi social che, solitamente, riempiono di stories e foto della loro vita lussuosa e dei loro bambini. Cosa ha risposto il truccatore a quella provocazione? Con un attacco bello e buono: "Si vede dalla foto profilo che non hai altro a cui pensare che a queste caz*ate".

Dalla risposta sembra proprio sia stato lui l'artefice del "trucco del pentimento".