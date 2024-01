Chiara Ferragni, come reagisce all'accusa di truffa: serata fuori e il buongiorno radioso

Se la multa dell'Antitrust, a pochi giorni da Natale, l'aveva fatta trincerare dietro un lungo silenzio social, l'accusa di truffa aggravata sembra quasi non sfiorare Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale - iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Milano - ha affidato a una nota stampa le sue dichiarazioni in merito, mentre sul suo profilo Instagram non fa cenno alla vicenda e continua a pubblicare contenuti, ma senza esagerare. Poche storie - ben studiate - e sguardo rivolto in avanti.

Nessun commento, nessuno sfogo - neanche da parte del marito Fedez (che l'ultima volta, proprio per il pandoro gate, si è trascinato dietro non poche critiche, ndr) - ma solo qualche assaggio della sua 'nuova' quotidianità, decisamente più sobria. "Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso" ha fatto sapere ieri, appena la notizia ha iniziato a diffondersi, aggiungendo: "Ho piena fiducia nell'attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile".

Così, mentre l'Italia intera ha ripreso a commentare l'oscura peripezia appena approdata in campo penale, Chiara Ferragni si mostra tranquilla e apparentemente imperturbabile sui social. Ieri sera ha preferito uscire piuttosto che restare in casa - come, pare, abbia fatto per tutte le vacanze natalizie - e ha approfittato della scritta al neon sulla parete del locale in cui ha trascorso la serata per lanciare, forse, un messaggio neanche troppo in codice ai fan ma soprattutto ai detrattori. "Addicted to love" si legge all'interno di un cuore rosso luminoso, che letteralmente significa: "Dipendente dall'amore". Aggiungendo: "Gelato e famiglia". L'influencer si sta facendo coccolare dai suoi affetti più cari, che non l'hanno mai lasciata sola in questi giorni complicati, e stamattina si mostra in un radioso selfie allo specchio, dando il buongiorno ai follower (con i suoi trucchi ben visibili sul tavolo).

"Show must go on" cantavano i Queen, dando il 'la' a quello che sarebbe poi diventato il mantra del mondo dello spettacolo. Chiara Ferragni a quanto pare sta seguendo il consiglio, anche se stavolta per lei sarà tutt'altro che semplice.