Il mistero del "tuffo perfetto" di Chiara Ferragni, i sospetti dei fan: "Tutto ritoccato"

C'è un dilemma, sui social, che sta tormentando tutti da un paio di giorni: "Ma quel tuffo "perfetto" di Chiara Ferragni è vero o solo un fake?". Se non sapete di cosa stiamo parlando, facciamo un passo indietro. L'imprenditrice digitale, attualmente in vacanza a Ibiza, è stata paparazzata mentre faceva un tuffo in mare che, dalla foto, appare praticamente perfetto, da vera professionista. Lo scatto in questione è stato poi pubblicato dalla stessa Chiara Ferragni sui suoi profili social ma le reazioni dei suoi fan non sono state proprio quelle sperate. Le abilità da perfetta tuffatrice di Chiara, infatti, sono state messe immediatamente in dubbio e in tantissimi hanno iniziato a sospettare che quella foto fosse stata ritoccata, dando per scontata l'incapacità di Chiara Ferragni di sapersi tuffare bene.

"Sì, certo un tuffo dove i capelli stanno verso le spalle invece che verso il mare e dove entra in acqua senza neanche uno spruzzo, questa foto più che fake fa veramente pena", commenta qualcuno sotto il post Instagram di Chiara, "Con il fotomontaggio il tuffo si fa senza spostare l'acqua del mare", dice, invece, qualcun altro. E c'è anche chi la butta sul ridere specificando come i "capelli di Chiara siano in grado di sfidare la forza di gravità". Nessuno, o quasi, sembra credere che quella foto sia vera e che Chiara Ferragni si sappia tuffare ma, per mettere a tacere i suoi haters e per far vedere a tutti che di fake, in quella foto, non c'è nulla, è intervenuta la stessa Ferragni pubblicando su TikTok il video, in sua difesa, che mostra tutta la dinamica del tuffo. Con la prova sotto gli occhi, i fan più accaniti dell'influencer non hanno potuto che crederle e sottolineare quanto la 35enne sia perfetta anche in questo. Gli haters più convinti, invece, continuano a pensare si tratti di un falso.

Verità? Menzogna? Scegliete voi.