Chiara Ferragni racconta per la prima volta la settimana d'inferno dopo la diagnosi di Fedez

"Questa è stata praticamente la nostra settimana dopo la diagnosi di Fede e che ha portato al suo intervento chirurgico". Comincia così il post con cui Chiara Ferragni, 34 anni, racconta cosa è avvenuto in queste giornate di insolito silenzio successive alla diagnosi di tumore del marito Fedez, 32. Un riserbo spezzato solamente ora. Giornate di inferno sì, che la coppia ha trasformato nell'opportunità di godere appieno dell'amore dei propri figli, Leone, 4, e Vittoria, 1, e nell'intimità della loro casa.

"Ci siamo presi un po' di tempo lontano dai social media - continua Chiara, che pubblica una carrellata di foto dei loro giorni impossibili da dimenticare - Abbiamo trascorso più tempo possibile con i bambini, siamo andati a fare molte visite ed esami, siamo andati a passeggio, ci siamo mangiati un gelato su una panchina, ha passato un po' di tempo con i suoi amici più cari, ha registrato della musica (lo ha fatto e io l'ho ascoltato), è andato a letto con Leo nel nostro letto (di solito dorme nella sua stanza) e ha festeggiato il suo 4° compleanno".

"La maggior parte di questo tempo mi è sembrato confuso - scrive ancora - era come se il tempo si fosse fermato e avevo paura come mai prima d'ora che potesse essere successo qualcosa di brutto. Grazie alla vita per aver cambiato le cose per il meglio".

L'operazione di Fedez può dirsi infatti riuscita. ora ci vorranno alcuni giorni prima delle dimissioni vere e proprie dall'ospedale. "Non vedo l'ora di tornare a casa dai miei figli", ha scritto il rapper nel post pubblicato questa mattina, in cui ha ufficializzato per la prima volta di aver scoperto un tumore al pancreas molto raro, che ha reso necessario l'intervento avvenuto l'altroieri.

Nella carrellata di foto di Chiara, si vedono momenti di vita domestica: Fedez che intona una canzone in camera da letto, gli occhioni della piccola Vittoria, gli abbracci di papà a Leone, il cane Matilda che si infila nel letto e strappa un sorriso. E poi il momento dell'operazione, quando la 34enne ha deciso di indossare la fede del marito mentre lui era sotto ai ferri.