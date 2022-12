Chiara Ferragni, arriva il tutorial su come decorare il suo pandoro (con stencil e spolvero rosa)

Chiara Ferragni ne sa una più del diavolo e il suo pandoro personalizzato è solo l'ultima delle sue trovate geniali per far parlare di sé e continuare a imporsi non solo nel mondo dei social ma anche in quello dell'imprenditoria a 360 gradi. L'influencer, per questo Natale 2022, ha "sfornato" un nuovo prodotto targato Ferragni, un pandoro benefico in edizione limitata, creato in collaborazione con l'azienda Balocco. La moglie di Fedez, infatti, è riuscita a modernizzare e riportare in voga il più tradizionale dei dolci di Natale non solo brandizzandolo con il suo marchio ma trasformandolo in un vero e proprio prodotto alla moda.

A rendere unico quello che potrebbe sembrare un classico e "banale" pandoro natalizio non poteva che esserci il tocco Ferragni. Chiara, infatti, ha avuto una trovata geniale, quella di colorare lo zucchero a velo che si trova nelle confezioni di qualsiasi pandoro e trasformarlo in uno spolvero rosa super fashion da versare sul pandoro con tanto di stencil con il logo del suo marchio.

E, per mostrare a tutti come fare per decorare al meglio il pandoro Ferragni, la mamma di Leone e Vittoria ha preparato un mini-tutorial, pubblicato sulle sue stories Instagram.

"Si mette lo stencil, con le alette sopra, si prende lo spolvero rosa e si fa cadere sul pandoro leggermente, poi si toglie lo stencil e tadà, facilissimo" è così che la stessa Chiara spiega ai suoi seguaci come fare per rendere al top il suo pandoro specificando quanto sia innamorata di quello spolvero rosa, e come darle torto.

Infine, non poteva mancare una battuta ironica. La Ferragni, infatti, ha pubblicato una foto di lei che mangia una fetta di pandoro con davanti il dolce integro e ha scritto, riferendosi all'iconico meme della sua pizza che si rigenera: "Ora rigenero anche il pandoro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.