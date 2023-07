"Spero che Fedez al prossimo tumore crepi". E l'influencer replica furiosa

L'ultima polemica che l'ha vista al centro delle discussioni social ha riguardato il suo iniziale silenzio sulla drammatica situazione in Sicilia, devastata dagli incendi divampati nelle ultime ore: "Palermo e siciliani spero stiate bene" ha scritto allora Chiara Ferragni, in vacanza a Salina, una delle isole Eolie, proprio nei giorni più difficili di questa impressionante estate di estremi fenomeni climatici. L'influencer da 25 milioni di follower ha poi ulteriormente ribadito la sua vicinanza alla popolazione con una nuova storia Instagram, ma qualche minuto dopo è stato un contenuto di tutt'altro tipo quello condiviso con i fan, motivo di una grande rabbia per le parole usate da una utente che si è riferita a Fedez e al tumore in termini inopportuni.

Il tweet sul tumore di Fedez e la replica furiosa di Chiara Ferragni

"Comunque pure la società della gentilezza in cui ci stiamo trasformando ha fatto i suoi danni. Se io scrivo "spero che Fedez al prossimo tumore crepi" bannano me, no che ci si rende conto che se i supericchi incominciassero a crepare incomincerebbe a diminuire l'inquinamento" ha scritto una utente parlando del rapper e della malattia che un anno fa ha dovuto affrontare con tutte le cure e le difficoltà del caso. Una riflessione decisamente ostile nei confronti della coppia a cui Chiara Ferragni ha replicato postando lo screenshot con il commento: "Per il resto, Twitter continua a fare schifo", pubblicato dopo aver raccontato la sua disponibilità ad aiutare le istituzioni siciliane in caso ci fosse bisogno di lei per qualcosa.