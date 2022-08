Chiara Ferragni, la vacanza a Ibiza è in total pink tra paella, bimbi e relax in spiaggia

Chiara Ferragni si sta godendo la sua vacanza in famiglia a Ibiza e, dopo aver sfoggiato, ieri, un abitino molto particolare che ha fatto discutere tutti, oggi l'influencer bresciana opta per un look total pink con top, pareo, costume e infradito tutti abbinati e rigorosamente del suo colore identificativo, il rosa. L'imprenditrice digitale e moglie di Fedez ha voluto raccogliere i momenti più belli di questa nuova giornata di ferie spagnole in una carrellata di foto che la ritraggono come sexy trentacinquenne con un fisico invidiabile, mamma dolcissima con il suo primogenito Leone tra le braccia, moglie affettuosa di Fedez e buongustaia con in mano una maxi versione di paella pronta per essere assaporata a bordo spiaggia.

L'influencer e mamma di Leone e Vittoria, sta trascorrendo le sue vacanze estive in Spagna e, dopo giochi in piscina con i suoi bimbi, tappeti elastici, cenette romantiche e relax in spiaggia sembra proprio se la stia godendo tutta con, al suo fianco, suo marito Fedez, sempre tenerissimo con lei e i loro bambini.

Chiara, che compare nelle foto con il suo iconico sorriso accennato, ha accompagnato il suo post con la scritta "August 9th" a cui segue un cuoricino rosa, proprio come il suo outfit odierno. E non sono mancati tantissimi commenti da parte dei fan dell'influencer che hanno ammirato il suo stile, la sua eleganza e le hanno fatto i complimenti per la sua bellissima famiglia, oggi, più unita che mai.