Chiara Ferragni, la vacanza di lusso a Marrakech tra cene al lume di candela e tour privati

Pochi giorni fa sui social Chiara Ferragni aveva spiegato ai suoi fan che nei prossimi mesi avrebbe viaggiato molto. Dopo tutto il lavoro preparatorio per Sanremo, i problemi familiari che hanno affrontato lei e Fedez, il malessere - poi raccontato poi in prima persona - del rapper e i progetti lavorativi l'imprenditrice digitale è riuscita a partire per il primo viaggio. Non una semplice vacanza, ma una vacanza di lavoro: con lei infatti sono partiti molti dei suoi collaboratori.

Ferragni aveva spiegato che oltre a mete in cui sarebbe dovuta andare per affari si sarebbe concessa anche dei viaggi con la famiglia e con gli amici. A Marrakech però è volata con la sua crew e tutti soggiornano a La Mamounia Marrakech, con la formula del supplied (l'hashtag viene usato per indicare quando un prodotto, in questo caso un soggiorno, viene fornito gratuitamente per avere visibilità ma per il quale non verrà dato alcun compenso all'influencer). Si tratta di un "palace hotel" e nel 2021 è stato nominato, per la terza volta, il miglior hotel del mondo da Condé Nast Traveler, nota rivista di viaggi di lusso che ogni anno stila classifiche sulle migliori mete e hotel da provare nel mondo.

E così tra bagni nella piscina privata, cene esclusive organizzate nel giardino dell'hotel a lume di candela e lucine, il gruppo si è concesso anche visite guidate alla scoperta delle bellezze della città che sono state prontamente immortalate negli scatti dell'influencer e dei suoi accompagnatori.