Altro che distrutta e chiusa in casa, Chiara Ferragni sta partendo per le vacanze

Altro che distrutta, rinchiusa casa, sull'orlo del crollo psicologico, come si è detto in questi ultimi giorni. Chiara Ferragni sta partendo per le vacanze di Natale in montagna insieme alla sua famiglia. Un po' ce lo aspettavamo, dopotutto un Natale semplice, sottotono, senza sfarzi per i Ferragnez sembrava alquanto impossibile, anche dopo lo scandalo del pandoro Balocco che li ha travolti dopo che l'Antitrust ha sanzionato Chiara e l'azienda dolciaria per una pubblicità scorretta dei panettoni pink griffati Ferragni.

Ed è così che, mentre i paparazzi sono appostati da giorni davanti casa di Chiara ad aspettare di fare lo scatto del momento e avvistare l'imprenditrice digitale, Guia Soncini, su Linkiesta, ha svelato cosa stanno davvero facendo Chiara e Fedez e cosa si nasconde dietro questo silenzio social degli ultimi giorni: stanno preparando i bagagli per partire per le vacanze di Natale.

Addio ai pianti, al pentimento, ai sensi di colpa ai problemi psicologici irreparabili dopo il trauma dei followers persi. Chiara e Fedez sono pronti a voltare pagina, anzi, lo hanno già fatto. I Ferragnez, infatti, non hanno rinunciato alle loro vacanze di Natale partendo per la montagna, per una bella sciata di famiglia in qualche località super lusso e per godersi, come niente fosse, il Natale in qualche hotel a 5 stelle come hanno sempre fatto e come vorranno sempre fare.

Ma cosa ne sarà delle stories, degli scatti rubati di Leone e Vittoria mentre aprono i regali di Babbo Natale, delle foto dei pranzi lussuosi in famiglia in qualche baita riservata solo per loro e dei perfetti look natalizi sfoggiati sui social? Compariranno sul profilo di Chiara e Fedez oppure resteranno nascosti ma pronti per essere pubblicati quando questo odio comune verso di loro sarà passato? Staremo a vedere ma, intanto, la favola della triste Chiara in lacrime, senza trucco, chiusa da sola in casa a rimuginare è svanita in un attimo.