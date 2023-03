Chiara Ferragni vola in Africa: le sue valigie vanno perse e lei scrive alla compagnia aerea

Chiara Ferragni è di nuovo in viaggio, la meta questa volta è l'Africa, per la precisione si trovano in Sudafrica ospiti del resort di lusso Mhondoro Safari Lodge & Villacerto. Il loro soggiorno non è però iniziato nel migliore dei modi sia Chiara che i suoi amici e collaboratori sono senza bagagli: le loro valigie sono state perse. Ferragni ha prontamente condiviso delle storie nelle quali ha anche taggato la compagnia aerea con la quale hanno viaggiato, Lufthansa, ma al momento non hanno avuto risposte.

Per l'influencer, che molto probabilmente viaggia per lavoro, si tratterebbe non solo di un danno morale ma anche economico: durante la vacanza in Marocco, ad esempio, ha condiviso numerosi post e storie pubblicizzando la nuova linea estiva della Benetton. Come ha raccontato la stessa Ferragni questo viaggio era in programma per il 2020, poi il covid aveva bloccato ogni loro piano. E così tre anni dopo ecco che finalmente possono godersi una gita safari alla scoperta di leoni, rinoceronti e giraffe.