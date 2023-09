Chiara Ferragni si vanta della vacanza di lusso, i fan furiosi: "Noi dobbiamo fare i conti con stipendi miseri"

Amata, idolatrata, venerata. Parliamo di Chiara Ferragni, la regina del web, l'imprenditrice digitale più di spicco in Italia e la donna che tutte le ragazze sognano di diventare. Ma se solitamente ogni cosa che fa o dice Chiara Ferragni è presa come oro colato dai suoi fan, a volte, anche lei, è in grado di farli infuriare. Ed è proprio quello che è successo con il suo utimo video su TikTok dove si è vantata della sua privilegiata vacanza in Svizzera con un commento che non è stato preso bene dai suoi followers . Ma andiamo con ordine.

Chiara Ferragni sta trascorrendo il weekend lontana da suo marito Fedez, a detta sua a Roma per registrare "una cosa carina" e lontana dai suoi bimbi Leone e Vittoria. Chiara, infatti, si è concessa un fine settimana di relax dopo il lancio dell'episodio di The Ferragnez su Sanremo insieme ai suoi amici più cari. E non sono mancate le solite storie Instagram, i post con il meglio delle sue giornate e i video che la mostrano alle prese con outfit griffati, drink e bagni caldi nel bel mezzo di un lago. Ed è stato proprio questo voler sbandierare la sua vita da star a far infuriare i suoi fan, specialmente per una frase detta dalla stessa Chiara che è risultata quasi una presa in giro per chi, a differenza sua, non guadagna cifre da capogiro.

Chiara, infatti, per promuovere la sua vacanza extra lusso, ha chiesto ai suoi fan: "Avete mai provato una vasca in mezzo a un lago?". La risposta dei fan non è stata quella che l'influencer si aspettava. In tanti, infatti, l'hanno criticata per questo voler ostentare la sua ricchiezza dimenticandosi che la gente normale non potrà mai permettersi un bagno caldo in una vasca privata in un lago in Svizzera.

"Noi dobbiamo fare i conti con stipendi miseri", ha ricordato una fan alla stessa Chiara che, questa volta, forse, uno scivolone l'ha fatto e in tanti si sono accodati a questo commento aggiungendo frasi del tipo: "No Chiara, siamo poveri" oppure "No, non possiamo permettercelo" o ancora "Ci vogliono tanti soldi per fare le esperienze che fai tu Chiara".