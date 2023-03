Chiara Ferragni, l'amica si rifiuta di farle un video: la reazione

Chi pensava che a Chiara Ferragni nessuno direbbe di no dovrà ricredersi. A negarsi all'imprenditrice digitale - in Africa per una vacanza con alcuni amici e collaboratori - è la sua amica Pardis.

Nella camera del lussuoso resort Chiara è pronta per il fitcheck della giornata per mostrare ai follower gli abiti indossati in occasione del safari che stava per fare e chiede all'amica di riprenderla. "Dai amore! Dai, mi serve qualcuno che mi tenga il telefono" la supplica - come si vede nel video pubblicato su TikTok - ma niente da fare: "In condizioni normali l'avrei fatto volentieri - replica la sua amica - ma no". Chiara Ferragni allora, un po' delusa per la risposta, fa da sé e poggia lo smartphone a terra: "Fitcheck con Pardis che non mi vuole tenere il telefono, quindi è messo qua in una posizione scomoda. Top e pantaloni Zara, gioielli Chiara Ferragni, occhiali vintage Chanel. Sono pronta, speriamo prima o poi la mia valigia arrivi".

Gli abiti che indossa, infatti, li ha acquistati in un centro commerciale vicino all'aeroporto dopo il suo arrivo in Africa perché i suoi bagagli e quelli degli amici sono stati smarriti. La compagnia aerea - a cui ha subito scritto - ha assicurato che glieli faranno recapitare. Nel frattempo, shopping.