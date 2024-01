Chiara Ferragni torna sui social per Capodanno e scatta la polemica: il video

Era dal 18 dicembre che Chiara Ferragni non compariva sui social. Dal giorno in cui ha pubblicato l'ormai noto video di scuse dopo il caso pandoro Balocco. Nessun post, nessuna storia e non era presente neanche al compleanno della sorella Valentina. Fedez da giorni ormai condivide contenuti dei figli, mentre giocano e mangiano, come ha sempre fatto. Ma con una sola differenza: Chiara non si vedeva mai.

Per la sera dell'ultimo dell'anno però ecco che Ferragni ricompare: vestita di rosso e sorridente nel video del 'capodanno dei bambini' realizzato dal marito. Fedez e Chiara avevano ospiti con figli a casa, oltre alla madre di lei, Marina Di Guardo, e così hanno deciso di organizzare un conto alla rovescia della mezzanotte alle 21:00. Un trucchetto utilizzato da molti genitori per mettere a letto i figli prima della mezzanotte e così poter passare alcune ore senza i bambini.

Sotto il post però si sono scatenati i commenti negativi alcuni di questi legati altri alla scelta di ingannare i figli: "Credo ci sia un errore di comunicazione…sono solo le 21.14" e ancora "Mentire ai bambini oramai è un marchio di fabbrica a quanto vedo". Ma in molti hanno sfruttato il video per tornare a parlare del pandoro-gate sottolineando lo sbaglio di Ferragni. Qualcuno ha anche ironizzato sulla notizia trapelata su una task force, composta da avvocati e esperti in comunicazione a cui si sarebbe affidata Chiara per risollevare la sua immagine, commentando con: "Ma questo gliel'ha consigliato la task force?". E ancora: "A che ora aprite il pandoro?".