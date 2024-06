Chiara Ferragni rompe il silenzio in un video: "Ne ho passate tante"

"Ciao guys". Così, con il suo consueto saluto, Chiara Ferragni è tornata a parlare ai suoi follower che da qualche giorno sono ufficialmente scesi sotto i 29 milioni. Se per un attimo i social si sono scordati dell'indagine per truffa, lei sicuramente no, TikTok, Instagram e X ogni giorno le ricordano, invece, della sua separazione da Fedez. I due sarebbero alle prese con il divorzio, che non sarà poi così semplice, e intanto impazza il gossip sui loro nuovi, e presunti, flirt. Se tra il rapper e la modella 20enne Garance Authie la storia sembra essere più che confermata, viste anche le foto del settimanale Chi, quella tra Ferragni e Tony Effe no.

Il discorso di Chiara

E così, all'improvviso, in un pomeriggio di quasi estate Chiara ha deciso di tornare a parlare con i suoi fan. Non lo faceva da dicembre, quando pubblicò il video in cui parlava di quanto era successo con Balocco. Sei mesi in cui Chiara si è allontanata dai social, poi è tornata ad usarli piano piano sempre di più fino alle condivisioni giornaliere delle ultime settimane, ovvero dopo che è diventato di dominio pubblico la fine del suo matrimonio con Fedez.

"Sono in ufficio, è passato un po' da quando vi ho parlato e ho pensato che fosse il momento di fare una story e parlare con voi", così inizia il videomessaggio di Ferragni. "Ultimamente ho una nuova energia e per questo devo ringraziare voi per tutti i commenti e per essere sempre stati al mio fianco. Sto lavorando molto su me stessa in questo momento della mia vita. Ne ho passate tante, come probabilmente tutti voi avrete visto, ma adesso sento che sto tornando a essere me stessa e questa è la migliore sensazione al mondo".

Chiara sta vivendo un momento di rinascita: "E sono emozionata per questa nuova energia e per tutto quello che verrà, per tutti i nuovi progetti ai quali sto lavorando, che non vedo l'ora di condividere con voi, e in generale per questa nuova vita. Penso che tutti noi possiamo essere magici e tutti noi dovremmo cercare la magia nella nostra esistenza. Sentivo che avevo bisogno di connettermi di più con voi, vi amo".