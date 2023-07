"Sei mamma doppia": Chiara Ferragni e il video di quando scoprì di essere incinta di Vittoria

Oggi è un giorno colmo d'emozione e di ricordi per Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale due anni fa oggi scopriva di essere incinta di Vittoria, la sua seconda bambina, mentre era in vacanza in Puglia. Come si vede dal video che ha ri-condiviso Ferragni era Fedez a tenere in mano il test e dall'audio si capisce che il rapper avrebbe voluto scoperto il risultato osservando l'espressione di Chiara. L'imprenditrice però vedendo la parola "incinta" è rimasta prima un attimo shoccata e quindi dal suo volto era impossibile capire quale fosse davvero la risposta. Così il rapper ha girato il test e ha esclamato: "Amore ma sei mamma doppia".

Un momento dolcissimo che la coppia ha voluto nuovamente condividere con tutti i loro follower. Vittoria, nata a marzo 2021, e Leone sono diventati due vere e proprie icone dei social, i loro bisticci e i loro giochi riescono sempre a strappare un sorriso e per questo sono molto amati non solo da community dei genitori.