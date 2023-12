Chiara Ferragni: nel video di scuse c'è un errore clamoroso (che in pochi hanno notato)

Chiara Ferragni ha parlato per quasi due minuti nel video di scuse per la vicenda dei pandori Balocco. "Devolverò un milione di euro al Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini" ha promesso l'imprenditrice digitale dopo la bufera mediatica che l'ha investita per il caso dei pandori griffati legati al progetto realizzato in collaborazione con Balocco. Poi ha parlato di un "errore di comunicazione" di cui farà tesoro in futuro... Nel presente, però, c'è da considerare l'errore grammaticale con cui, nel testo a corredo del video, ha scritto il termine attorno a cui ruota tutto il caso, ovvero "beneficenza" a cui è stata aggiunta una i di troppo. Nel futuro Chiara Ferragni si impegnerà per evitare errori di comunicazione, per ora basterebbe anche un occhio alla grammatica che, soprattutto in questi casi, ha un peso notevole.