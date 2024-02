Chiara Ferragni su TikTok: "Sono piena di tutte le sfighe di questo periodo"

"Posto questo suono perché sono piena di tutte le sfighe di questo periodo": a scriverlo è stata Chiara Ferragni a corredo di un video postato su TikTok mercoledì 21 febbraio ma tornato attuale oggi, alla luce della commentatissima notizia sulla fine del matrimonio con Fedez. L'imprenditrice e il figlio Leone si trovano sul divano di casa e sono in silenzio mentre un rumore sinistro si sente in sottofondo: lo sguardo di Chiara Ferragni è perplesso e il riferimento alla "sfiga" sembra una battuta ironica sulla ormai arcinota vicenda giudiziaria che dal caso Balocco in poi ha segnato la sua posizione professionale. Oggi, però, con la rivelazione sulla rottura della relazione con il rapper che avrebbe già fatto le valigie e lasciato casa, il commento alla clip assume tutta un'altra interpretazione comprendendo anche il complicato periodo sentimentale che si aggiunge a quello professionale.

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: i motivi

Sono giorni difficili per Chiara Ferragni che, dopo il caso giudiziario partito con Balocco e proseguito con Oreo e Trudi, adesso si trova a fronteggiare anche la fine della relazione con Fedez. A dare per primo la notizia della separazione è stato Dagospia che ha assicurato il trasloco del rapper dalla loro casa milanese. La storia d'amore tra i due sarebbe stata già in crisi da tempo, ma l'influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Poi però le difficoltà dovute al noto terremoto scatenato dai pandori griffati con il suo nome avrebbe messo in evidenzia la scarsa generosità di Fedez che ha rinfacciato quanto i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Il 3 marzo Ferragni è attesa da Fabio Fazio a Che tempo che fa per un'intervista, sempre che la richiesta del Codacons di bloccarla non mandi all'aria i programmi.