Chiara Ferragni, un fan la incontra in spiaggia e lei rivela: "Sono più bella? Mi fa bene la separazione"

Se un tempo Chiara Ferragni era inavvicinabile, intoccabile, inafferrabile, ora non lo è più. Ormai conscia della sua decadenza social, l'imprenditrice digitale sta facendo di tutto per riconquistare la fiducia del pubblico. Come? Adottando una nuova strategia di comunicazione, rendendosi più alla portata di tutti e cercando attenzioni un po' dove può, perfino tra la gente normale che, tempo fa, non poteva fare altro che provare a vederla da lontano.

Ma i tempi della gloria e della fama sono finiti, adesso Chiara Ferragni è tornata a essere (quasi) una persona qualunque e incontrala, anche nei posti meno lussuosi e per "persone normali", è molto più semplice.

Ed è proprio quello che è accaduto a un uomo che, passeggiando per la spiaggia di Forte dei Marmi, dove l'influencer è attualmente in vacanza, ha trovato Chiara Ferragni seduta in riva al mare, da sola e si è fermato a parlare con lei. Una volta raggiunta, l'uomo ha fatto i complimenti a Chiara dicendole di vederla molto più bella di prima.

La sua reazione? Ha dato una risposta che la dice lunga su come sta vivendo il divorzio dal suo ex marito Fedez. "Sono più bella? Mi fa bene la separazione" è stata la risposta senza peli sulla lingua di Ferragni che, ormai, se può lanciare una frecciatina al suo ex lo fa più che volentieri. E così, questo siparietto in spiaggia è finito subito su TikTok facendo il pieno di commenti e prendendo quasi 25mila like.

Ma questi sono numeri che, messi in confronto a quelli dell'era d'oro dei Ferragnez, non contano nulla e non fanno altro che confermare quanto la fama, soprattutto degli influencer, sia fragilissima e velocemente evanescente e anche Chiara Ferragni che sembrava essere intoccabile, alla fine, è diventata una meteora, proprio come tanti altri.

Il video