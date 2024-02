"Potete non seguirmi più?". Chiara Ferragni fermata in strada, il video

"Non è finto niente. Dai, ciao ragazzi": Commenta così Chiara Ferragni, raggiunta oggi da Michel Dessì, inviato della trasmissione Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5, che le domandava delle indiscrezioni apparse su alcune testate che indicano come finta, definendola una exit strategy, la sua separazione da Fedez. Il video è andato in onda durante la trasmissione odierna. "Potete non seguirmi più?", ha poi chiesto l'imprenditrice dall'inviato che da settimana sta seguendo la rottura tra i Ferragnez (ieri l'incontro con Fedez, che si è mostrato decisamente più conciliante, ndr).

Raggiunta in un secondo momento, l’influencer si ferma a parlare con l’inviato del programma di Canale 5 e rispetto a quanto dichiarato in un primo momento, aggiunge: "No, non è un’exit strategy ed è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo". Per poi continuare lo scambio di battute con l’inviato:

Michel: Hanno fatto una ricostruzione…

Chiara: Si, ma sono tutte ca***ate, le cose che scrivono non sono cose vere, ed è molto offensivo. Chiedi a Myrta, anche io voglio il cornino! Ma fatemelo recapitare!

Michel: Glielo porto io che sono un uomo del sud, porta bene!

Chiara: Speriamo, guarda, serve un po’ di buona fortuna! C’è sempre bisogno!

Michel: Le porto il corno e poi la lascio stare.

Chiara: Mi porti solo il corno, senza domande? Va bene, Affare fatto!

Michel Dessì è un giornalista che si sta occupando dei Ferragnez da quando è scoppiato il "caso Balocco", ovvero il caso che ha portato l'imprenditrice a un calo di notorietà: come noto, l'Antitrust ha multato l'influencer per un milione di euro per "promozione ingannevole di beneficenza", sanzione che lei ha chiesto che venga ritirata. Di lì a poco anche i rapporti col marito Fedez si sono incrinati, complici le tensioni professionali che forse hanno fatto esplodere una situazione sentimentale già complessa. Proprio per scherzare sul periodo sfortunato di Federico, ieri Myrta Merlino ha regalato al rapper un corno porta fortuna.