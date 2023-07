Chiara Ferragni mostra le foto della nuova villa sul Lago di Como (ma i fan notano un dettaglio)

Chiara Ferragni e Fedez hanno realizzando il loro sogno: quello di avere una villa sul Lago di Como. Ebbene sì perché i Ferragnez hanno finalmente comprato, ristrutturato e arredato la loro nuova casa con affaccio sul Lago di Como e dalle prime immagini pubblicate dalla stessa Chiara, sembra essere più lussuosa che mai. A mostrare al pubblico i primi scatti degli interni e degli esterni di questa villa che la coppia ha acquistato per 5 milioni di euro, con tanto di spa e piscina, è la stessa imprenditrice digitale che, con un post su Instagram e la caption "our dream", ha deciso di condividere con tutti i suoi followers la sua nuova casa vacanze a cinque stelle. Nelle immagini, infatti, vediamo che la villa in questione non solo si affaccia sul lago con una vista mozzafiato ma ha anche una piscina con il bordo a sfioro sul lago. E non solo.

La Ferragni, infatti, che sarà dirimpettaia di George Clooney, ha arredato la villa in uno stile elegante e sofisticato realizzando un'area esterna con tanto di lettini e ombrelloni per prendere il sole e una zona interna molto vasta con un maxi salotto sui toni del beige con vista lago da ogni finestra, camere da letto perfettamente in tema con lo stile di arredamento della villa e una spa che dovrebbe esserci ma che, per ora, non siamo ancora riusciti a vedere.

Immagini che sottolineano, per l'ennesima volta, quanto i Ferragnez vivano una vita da sogno e "da soldi". Però, i fan più attenti, o forse i più maliziosi, hanno notato un dettaglio particolare nelle foto di casa Ferragnez sul Lago di Como. La camera da letto mostrata da Chiara, infatti, ha due letti singoli separati e c'è chi si è chiesto: "Ma dormono in letti separati?" facendo riferimento alle voci di crisi tra i due. Ovviamente, quella mostrata da Chiara, è solo una delle innumerevoli camere di questa mega villa e potrebbe essere la stanza dei bimbi Leone e Vittoria come quella degli ospiti. Ma ognuno decide di vederci ciò che vuole.

E ora che la casa sul Lago di Como è pronta ci aspettiamo di vedere quando sarà inaugurata con la prossima vacanza extra lusso di Chiara e Fedez.