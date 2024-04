"Villa Matilda a Fedez e Chiara punta il lago di Garda": l'indiscrezione

Il fine settimana trascorso da Chiara Ferragni sul lago di Garda insieme alle amiche Veronica Ferraro e Chiara Biasi, durante il quale le tre sono state paparazzate tra Salò e Gardone Riviera, ha acceso un dubbio. Fedez e Chiara, solo pochi mesi fa, avevano mostrato con grande orgoglio la lussuosa villa sul lago di Como; adesso, però, i due sono separati e, secondo le voce che hanno iniziato a rincorrersi dopo questo weekend, Chiara sarebbe interessata a comprare un'abitazione sulle sponde del lago di Garda.

Se così dovesse essere per Ferragni si tratterebbe di una decisione sicuramente molto sofferta anche, ma non solo, per il legame affettivo verso la villa che si chiama Matilda in omaggio alla cagnolina dell'influencer. Il dubbio sorge anche perché la villa sul lago di Como è intestata a una società di Fedez, mentre il superattico a tre piani di CityLife a Milano dove i Ferragnez abitavano con i figli Leone e Vittoria fa invece capo alla Ferragni Enterprise. Potrebbe quindi essere naturale che l'imprenditrice digitale voglia lasciare la villa a Fedez e pensare di prendersene un'altra propria (tuttavia, considerando il trambusto giudiziario e le numerose aziende che hanno cessato la collaborazione con le sue società, questo potrebbe non essere il periodo migliore per un investimento così oneroso).

Chiara da giorni si è chiusa in un silenzio social sospetto, anche le foto di lei che riabbraccia i figli sono state pubblicate dalla mamma, Marina Di Guardo, e non dall'influencer. Che forse stia aspettando di vedere cosa ha dichiarato Fedez a Belve? La puntata andrà in onda questa sera e forse, mentre il rapper racconterà la sua versione lei potrebbe decidere di condividere la sua con i suoi follower. Al momento sono tutte ipotesi però. Di certo però c'è l'amore che Ferragni nutre anche per il lago di Garda, prima dello scandalo Balocco, ha più volte soggiornato al Grand Hotel di Villa Feltrinelli, Gargnano, e con le amiche l'anno scorso l'influencer aveva festeggiato il compleanno della figlia a Valeggio a Parco Sigurtà. Se i Ferragnez finiranno per dividersi anche i due laghi più grandi d'Italia, al momento, non è dato saperlo, ma il dubbio ormai si è insinuato nelle nostre menti.