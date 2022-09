Chiara Ferragni tiene a precisare di non aver votato il M5S di Conte: il video

L'abbigliamento può rappresentare uno schieramento politico? Attenzione non parliamo di uniformi o di abbigliamento militare, parliamo delle scelte di moda degli influencer. Evidentemente sì, e a confermarlo è stata Chiara Ferragni che su TikTok ha condiviso un video un cui spiega che dietro alla scelta di indossare un completo del suo brand con sopra molte stelle non c'è alcuna ideologia politica.

Chiara Ferragni sì alle stelle no ai 5 stelle

Per capire il perché l'imprenditrice digitale abbia sentito la necessità di mettete i punti sulle i, basta andare a cercare il video - e l'abbigliamento - incriminato. Era il 25 settembre, giorno delle elezioni, e Chiara mostra (come quasi ogni giorno fa) il suo outfit del giorno: una tuta del suo brand composta da top, pantaloni e felpa. Il tutto cosparso di stelline. Nulla di strano, ma ecco che alcuni nei commenti scrivono "messaggi subliminali", "'Tutta stellata', messaggi top secret" e ancora "e come mai proprio con le stelle?" con la faccina ammiccante, "Dimmi che voti 5 stelle senza dirmi che voti 5 stelle inizio io". "La risposta è nell’outfit" e anche qualcuno che la redarguisce perché "Il voto è segreto". Qualcuno poi sottolinea che se lei dicesse davvero per chi vota affosserebbe tutti gli altri partiti, insomma Chiara, la sua tuta e le stelle hanno creato un bel dibattito sul social cinese.

Come spiega l'imprenditrice, lei si era persa tutti quei commenti e quindi ha deciso di rispondere e chiarire la sua posizione, perché evidentemente era necessario - per lei - specificare che quelle erano solo stelle, non una campagna a favore dei 5 stelle. Sarebbe interessate capire, ma è impossibile, se qualcuno vedendo quel video, e poi i commenti, possa essere stato influenzato nel suo voto (ovviamente in un modo del tutto casuale). "Ragazzi leggo solo adesso i commenti su questo TikTok, erano solo stelline, mi piacciono le stelline sugli indumenti... Non hanno un significato politico" ha dichiarato l'influencer nel video e in sovraimpressione ha poi aggiunto: "Non voi che vedete messaggi politici ovumque".

Le posizioni politiche di Chiara Ferragni

Perché Chiara Ferragni ha voluto specificare che le stelle sulla tuta non corrispondono alle stelle sulla tessera elettorale? Una presa di posizione interessante che va a delineare il suo collocamento politico: dopo le dichiarazioni sull'aborto con chiari riferimenti al partito di Giorgia Meloni. La forbice delle possibilità si chiude e se anche non ha parlato direttamente di chi ha votato il 25 settembre è abbastanza evidente, grazie all'esclusione dei 5 Stelle. Ferragni, quindi, al momento si è esposta sempre a sfavore delle forze politiche, senza mai prendere una posizione netta su chi invece apprezzi. E anche la risposta "erano solo stelline, mi piacciono le stelline sugli indumenti... Non hanno un significato politico" che potrebbe sembrare ad una prima analisi innoqua, in realtà racchiude in sè il desiderio di 'dire la sua', quindi ci domandiamo, perché non lo fa senza giri di parole?