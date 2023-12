Persino Wanna Marchi si dissocia da Ferragni: "Non paragonatemi a lei. Il suo video? Fa pena"

"Cattiva ero, cattiva sono e cattiva sarò". Wanna Marchi interviene sul caso Ferragni-Balocco, ovvero sulla multa che l'influencer ha ricevuto per promozine ingannevole di beneficenza, e si dissocia da quanti la stanno paragonando all'influencer. Marchi, imprenditrice che nel passato è stata condannata per truffa (qui la sua storia), è stata equiparata a Ferragni da un articolo della Stampa, ma ci tiene a prendere tutte le distanze del caso.

"La Ferragni", spiega Wanna Marchi a MowMag "è sempre apparsa come una santa, così bella, così nuda, così scheletrica e bene, sai cosa ti dico? Una cosa è certa: lei appariva così carina, io invece cattiva ero, cattiva sono e cattiva sarò, ma non farò mai quello che ha fatto lei. Poi l'affondo: "Di beneficenza ne ho fatta tanta, ma non ho mai preso soldi per farla e non l’ho mai detto". "Di Wanna Marchi", conclude, "ce n’è una sola e l’influencer non è neanche la regina delle truffe, persino quello scettro rimane alla mamma!".

Spazio poi a un commento al veleno sul video con cui Chiara si è scusata. Un video criticato da più parti perché giudicato vittimista, volto a suscitare empatia nello spettatore. "Ci ha fatto una grande pena", commenta Wanna. "Noi siamo state giudicate dal mondo nelle vesti di cattive, perché ci hanno processato solo perché cattive, ma non abbiamo mai pianto con le occhiaie finte e i vestiti sdruciti. Siamo andate truccate e vestite bene senza finzioni. Il suo è un discorso finto".

Marchi sostiene di aver fatto molta beneficenza nella sua vita: "Sì, perché io di beneficenza ne ho fatta tanta, però non ho mai preso soldi per farla e non l’ho mai detto. Ma siamo in Italia e lei può stare tranquilla perché, siccome non si chiama Wanna Marchi, non le succederà mai niente". A questo punto interviene la figlia, Stefania Nobile: "Io non credo che non le succederà niente, perché stavolta siamo andati oltre. Abbiamo superato la barriera del suono. E si è ritrovata in qualcosa di più grande di lei. A me la Ferragni non piace. Anzi, abbiamo discusso io e la mamma perché a lei piaceva molto".