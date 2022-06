Chiara Ferragni zia: la prima dedica social al nipote (e il commento di Fedez)

La gioia per la nascita di Edoardo è stata condivisa da mamma Francesca Ferragni e papà Riccardo Nicoletti poco dopo il parto. "21/06/2022 Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi" hanno scritto i neogenitori sui social dove migliaia di utenti si sono congratulati con la coppia per il bimbo stretto tra le braccia.

Ma nel coro unanime di auguri, il post che spicca di più è quello di zia Chiara Ferrgani che in poche ore ottiene oltre 500mila like: "Benvenuto in famiglia Edo", si legge a corredo dello scatto che mostra la sorella e il cognato in sala parto con il neonato. A unirsi al pensiero di Chiara anche il marito Fedez che commenta con un cuore la tenera immagine del nuovo arrivato. E ancora, tra le storie Instagram: "Auguri patatoni, sono ufficialmente zio!" aggiunge il rapper.

Chiara Ferragni a Sanremo

L'emozione per la nascita di Edoardo arriva a pochi giorni da quella di tutt'altro genere, ma comunque importante per Chiara Ferragni, anunciata come conduttrice del Festival di Sanremo 2023. Nonostante i tanti commenti positivi ricevuti dai follower per il ruolo televisivo, non sono mancati però quelli negativi, accolti dall'imprenditrice digitale con un gesto che è valso più di mille parole.

"Grazie, grazie a tutti per i bellissimi messaggi, spero di non deludervi e di fare cose un po’ matte" ha detto Chiara a chi la supporta anche in questa esperienza televisiva eccezionale.