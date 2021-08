Quanto vale il business di Chiara Ferragni secondo l'ultima stima

L'ultima operazione in ordine di tempo è stata il lancio del kit di cartoleria per il ritorno a scuola. Ma Chiara Ferragni, che riesce a trasformare in oro tutto ciò che tocca, può contare su un giro d'affari molto più ampio ed altisonante. A farle i conti in tasca in queste ore è stata Milano Finanza, rivista di informazione finanziara ed economica.

Il business di Ferragni, influencer ed imprenditrice digitale da 24 milioni di follower, si legge, sfiorerebbe i 20 milioni di euro. A dare la spinta è la società di consulenza per le attività di marketing, eventi e gestione di diritti d'immagine dei talent Sisterhod che avrebbe archiviato un fatturato di 12,9 milioni. Come ogni businness però, anche quello di Ferragni ha risentito della crisi economica imposta dall'emergenza coronavirus. In particolare, l’azienda che gestisce il marchio The Blonde Salad, Tbs Crew, avrebbe visto i propri ricavi calare a 4,8 milioni da 6,4 milioni.

Tutte le tappe dell'ascesa di Chiara Ferragni

Classe 1987, la carriera di Chiara Ferragni ha avuto inizio nel 2009, quando ha aperto TheBlondeSalad.com, un blog dedicato al suo stile e ai suoi viaggi. Oggi - ovvero dodici anni e più di 24 milioni di followers dopo - Ferragni è considerata una pioniera nel settore moda e comunicazione. Uno studio del 2017 ha descritto il suo modello comunicativo come una modalità frequente e naturale di apparire nei social, attenta a valorizzare l'immagine corporea, coerente con una strategia commerciale di lungo termine che si propone di mantenere alto il livello di interazione degli utenti col suo profilo web e la discussione da esso generata.

Un avanzamento professionale a tappe, quello di Ferragni, che non accenna ad arrestarsi. Nel 2013 ha dato vita a Chiara Ferragni Collection, un brand di abbigliamento e calzature. Nel 2015 Harvard Business School ha dedicato un Case Study alla sua carriera e nel 2017 ha rinnovato il caso includendo i progressi di The Blonde Salad e Chiara Ferragni Collection. Nel 2018, Forbes ha nominato Chiara la più potente fashion influencer al mondo e Instagram stesso ha dichiarato che il suo profilo sia al secondo posto per engagement delle Instagram Stories.

Nel 2016, Chiara ha trasformato il suo blog personale in un vero e proprio magazine online di fashion e lifestyle, ampliandolo successivamente ad una piattaforma e-commerce. In quello stesso anno, The Blonde Salad è diventata una Talent Agency che gestisce Valentina Ferragni, Francesca Ferragni, Marina Di Guardo e Manuele Mameli, il suo glam artist. Nell’ottobre 2017 Chiara è diventata Presidente e CEO della sua Azienda, TBS Crew Srl e un anno dopo, nell’ottobre 2018, Presidente di Chiara Ferragni Collection.

A settembre 2019 è stato presentato in anteprima alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia “Chiara Ferragni Unposted”, il documentario sulla vita. La proiezione si è guadagnata lo status di film-evento più visto nella storia del cinema italiano: in soli tre giorni di proiezione, più di 160mila persone sono andate a vedere il film. Quest'anni, infine, la nomina a membro del consiglio di amministrazione del brand Tod's.