Separazione Ferragnez "un derby tra due lobby": chi sono gli esperti dietro a ogni loro azione

Per salvare reputazione e interessi Fedez e Chiara Ferragni si sono "affidati a due distinti colossi della comunicazione, entrambi veneti: Fedez si è messo nelle mani di Gianluca Comin della Comin & Partners, Chiara, invece, ha assunto Auro Palomba della Community". A svelarlo è il settimanale Gente che aggiunge anche come i Ferragnez starebbero in guerra (Chiara inoltre si starebbe facendo consigliare per il divorzio dalla matrimonialista Daniela Massaglia) in cui si scontrano come in un "derby due lobby"

Ferragni già da dicembre - dopo lo scandalo pandoro, l'essere indagata per truffa e il fuggi fuggi delle grandi aziende che collaboravano con le sue aziende - aveva deciso di farsi aiutare da una vera e propria task force. Non sorprende che abbia scelto un colosso: Palomba è un ex giornalista che ha fondato la sua anzienda nel 2001 e dal quel momento si è occupato di famiglia notissime (tra i suoi clienti compaiono "John Elkann, Alessandro Benetton e persino l'Ilva di Taranto).

Al momento Ferragni su Instagram si limita a condividere momenti di quotidianità con i figli, le sorelle o la cagnolina Paloma. Ha postato spezzoni del suo viaggio di lavoro a New York, ma il tutto appare molto soft. Questo farebbe parte della strategia comunicativa di Palomba: vuole dare una visione più umana di Chiara. E in questa cornice entrano sia l'intervista al Corriere della Sera sia quella da Fabio Fazio. Ma anche la scelta di dire su Instagram quanto fosse agitata per la sua seconda volta in tv (la prima è stata con Sanremo). La filosofia di Palomba è chiara, scrive il magazine riportando le parole di Palomba: 'Nel momento in cui si è sotto attacco più ci si agita e più gli effetti sono nefasti. Una volta che l'onda è passata, si può ricostruire".

"Le crisi ben gestite" sono opportunità ha invece spiegato Gianluca Comin che ha gestito anche il crollo del ponte Morandi. "La normalità e l'autenticità sono sempre l'elemento comunicativo più efficace". E proprio su consiglio dell'esperto Fedez ha drasticamente ridotto gli eccessi polemici pubblicati su Instagram.