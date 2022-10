Chiara Ferragni al ristorante, il reggiseno non è più di moda

Basta uno scatto a raccontare il femminismo targato Chiara Ferragni. O meglio, come il femminismo passa anche attraverso la moda sfoggiata dall'influencer più famosa al mondo. Immortalatasi in un post che racconta il suo weekend, Chiara, 35 anni, si fotografa col look scelto per una cena di famiglia: eccola con indosso una camicia rosa e una canotta che lascia ben in evidenza la mancanza del reggiseno. La tendenza "no bra" è l'ultima battaglia sociale delle attiviste dei social network, che rivendicano la possibilità di mostrare il seno in rete e non solo, proprio come gli uomini fanno col loro petto. Secondo punto su cui Ferragni da sempre insiste è il senso di castità che solitamente aleggia attorno ad una donna quando diventa mamma, considerata all'improvviso solo angelo del focolare. Non a caso, tra i commenti in calce al post spunta una critica. "Che vergogna, due figli e mezza nuda", scrive una donna in merito a Leone e Vittoria, avuti dal marito Fedez. Donna che, non a caso, viene subito messa a tacere da alcuni fan dei Ferragnez.