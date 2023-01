Chiara Galiazzo nello sconforto: "Senza trucco ho una faccia di mer*a", i fan: "Bella anche struccata"

Piccolo momento di sconforto per Chiara Galiazzo, dopotutto, quale ragazza non ne ha? La cantante veneta, infatti, ha ammesso, un po' come fanno tutte le ragazze fanno davanti allo specchio, di sentirsi brutta ora che non potrà più truccarsi a causa di un braccio rotto che le sta impedendo di fare anche la più normale attività quotidiana come il mettersi un po' di trucco sul viso. E non potendosi più truccare, Chiara, è finita nel vortice di pensieri negativi che l'hanno portata ad ammettere, davanti ai suoi fan in un TikTok tra il serio e il divertente, di non piacersi da struccata e di sentirsi di avere, letteralmente, una "faccia di mer*a".

Frasi che hanno colpito tutti, fan e non della cantante, che, all'ascolto di parole come "schifo", "faccia di mer*a", "brutta" sono subito accorsi nei commenti del video in questione per confortare e tranquillizzare la 36enne ex vincitrice di X Factor nel 2012.

"Sei bella anche struccata" è il commento di qualcuno, poi c'è chi sottolinea quanto sia bella anche al naturale, "Sei dolcissima", le scrive qualcun altro, "Bella anche senza niente" è il commento rassicurante di un altro fan. Tutti ma proprio tutti sono scesi in campo per far sentire a Chiara la propria vicinanza in un momento difficile come quello che sta vivendo alle prese con un gesso alla mano destra e un po' di frustrazione.

Chiara, però, sembra averla presa sul ridere alla fine e, nonostante le frasi legate al suo aspetto fisico lasciano intendere un po' di insicurezza, ha trasformato questa piccola difficoltà con la sua ironia ed è proprio per questa simpatia, dolcezza e genuinità che Chiara è riuscita a entrare nel cuore di tutti.