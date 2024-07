Chiara Giordano sulla fine del matrimonio con Raoul Bova: "Periodo doloroso". Poi le parole sulla madre

Ha parlato della sua famiglia, del rapporto con la mamma Annamaria Bernardini De Pace, nota avvocata divorzista tra le più richieste, ma anche della forza con cui ha superato la fine del suo matrimonio con Raoul Bova: Chiara Giordano, 51 anni, veterinaria e produttrice cinematografica, affronta molti lati della sua vita nell'intervista rilasciata a Repubblica, un passato che ha riservato momenti difficili, nuovi percorsi professionali, una relazione sentimentale che la completa. "Mi reputo fortunata ogni giorno, da sempre, mi piace far star bene le persone intorno a me, cerco di avere un occhio di riguardo per chi è in difficoltà", confida.

"Un periodo doloroso che ho dovuto vivere in pubblico"

Chiara Giordano si era laureata da poco quando è diventata mamma: "A 26 anni, nel 2000 è nato il primo figlio e dopo nemmeno due, il secondo; nello stesso tempo ho fatto la produttrice cinematografica per seguire il lavoro di Raoul Bova, il mio ex marito. Ci siamo conosciuti giovanissimi nel ’97, ci siamo aiutati nel lavoro, poi la storia nel 2013 è finita". Il loro è stato un matrimonio impegnativo da ogni punto di vista. Cosa consiglia ad altre donne che devono affrontare momenti difficili? "A imparare dalle difficoltà, dalle cose facili non si apprende" risponde Giordano: "Come tutte le cose che finiscono, c’è stato un periodo doloroso nella mia vita, che ho dovuto vivere in pubblico. Sono riuscita a ritrovare la forza dentro me stessa. Mi dicevano di fare sport, di provare lo yoga, io continuavo a stare male, poi incredibilmente un'amica mi ha portato una sera a una lezione di ballo".

Ed è stato proprio il ballo a darle una spinta sorprendente: "È scattato qualcosa, sono uscite parti di me che non conoscevo, risorse che avevo, ma non io lo sapevo", ha aggiunto, "Devi lavorare su te stessa, anche in natura gli animali fanno una evoluzione, rompono il guscio, noi non dobbiamo scappare da questa crescita che ti fa trovare altri equilibri, anche attraverso la sofferenza". Cosi è iniziato un nuovo capitolo: "Sono anche stata al programma televisivo Amici, e grazie al ballo ho incontrato il mio nuovo compagno, Andrea Evangelista, e mi occupo delle produzioni di show di ballo, spettacoli impegnativi dal punto di vista organizzativo".

Il rapporto con la madre

Tra i punti fermi della sua vita c'è sempre stata sua madre Annamaria Bernardini de Pace: "Mi ha dato un supporto e poi c'è anche la casa di famiglia a Bordighera dove vivevano i nonni, e dove sono cresciuta, dove facevamo le vacanze, e nei momenti più difficili, Bordighera mi ricarica, è un posto magico, anche i miei figli la adorano, ci sono odori, colori sapori che non dimentichi".

"Ha insegnato a me e a mia sorella Francesca che nella vita si può veramente riuscire a fare tutto, ma che è importante fare le cose bene, se poi portano al successo, allora meglio ancora" dice ancora Chiara Giordano parlando di una madre che l'ha sempre sostenuta anche nella scelta di laurearsi in veterinaria: "In una famiglia di avvocati, la mia è stata una scelta diversa, ho sempre avuto amore e rispetto per gli animali (...) Mia madre mi ha sempre appoggiata, magari un po’ meno quando studiavo e volevo fare dei viaggi negli angoli sperduti del pianeta durante i miei studi".

Infine, la rivelazione di quello che è il suo desiderio: "Che i miei figli si possano realizzare come ho fatto io, oggi hanno 24 e 23 anni", afferma parlando di Alessandro e Francesco.